Interview "Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi
Photo: © photonews
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Se concentrer sur le match et non sur l'enjeu de celui-ci sera l'élément crucial pour le Standard lors de la réception de Charleroi, samedi soir. Les Rouches peuvent toutefois compter sur Vincent Euvrard et son staff pour les aider.

Les joueurs du Standard ne devront pas se laisser submerger par leurs émotions et par l’enjeu, ce samedi soir, au moment d’affronter Charleroi dans le cadre de la dixième et dernière journée des Europe Play-Offs. Les Rouches sont à nonante minutes d’un barrage européen, et ne peuvent pas se louper à domicile face au rival wallon.

"L’important est de se focaliser sur nonante minutes de football et pas sur les circonstances autour du match. Quand tu fais ça, tu es toujours dans le bon état d’esprit, avec la bonne énergie et les bonnes émotions. C’est important pour maximiser ses capacités", déclarait Vincent Euvrard ce jeudi en conférence de presse.

"Là où il s’agissait juste d’un match contre Charleroi en phase régulière, il y a cette fois un objectif à atteindre"

"Il faut jouer avec les émotions, mais ne pas se retrouver avec les émotions contre toi. Le choc wallon est déjà chaud, les deux équipes se sont piquées lors des deux dernières confrontations, on doit absolument se concentrer sur notre qualité et notre objectif."

"Le côté émotionnel est toujours un peu plus présent dans un derby, mais on s’occupe de nous plus que de Charleroi, avec cet objectif magnifique qui est de remporter les Europe Play-Offs. Là où il s’agissait juste d’un match contre Charleroi en phase régulière, il y a cette fois un objectif à atteindre. C’est beaucoup plus important et c’est ça qui reste dans nos têtes."

Vincent Euvrard ne souhaite pas prêter la moindre attention à Charleroi

Interrogé sur les déclarations des joueurs de Charleroi il y a quelques jours, stipulant qu’ils feraient le maximum pour éloigner le Standard de l’Europe, Vincent Euvrard ne s’est pas éternisé, répondant avec le même mantra : ce n’est pas sur leur adversaire que ses joueurs doivent se concentrer, mais bien sur eux-mêmes et leur propre performance. La motivation, elle, est inhérente à l’enjeu de la rencontre.

Lire aussi… Vincent Euvrard vers une prolongation au Standard ? "Cela fait plaisir de voir son travail apprécié au club"

"Nous n’avons pas besoin de supplément de motivation. Mes joueurs sont ‘chauds boulette’ (sic), il faudra juste préciser les tâches et les responsabilités de chacun par rapport au plan de jeu. Pour le reste, il ne faut rien faire. On a déjà montré de la cohésion dans notre manière d’aborder chacun de ces matchs. On doit être conscients que l’adversaire ne nous fera aucun cadeau et voudra gagner. Nous, pour le moment, on n’a encore rien. On doit prendre une victoire. La seule chose qu’on a, c’est notre sort entre les mains."

Sclessin sold-out en Europe Play-Offs, est-ce possible ?!

Une (avant-)dernière victoire à prendre, donc, pour le Standard, qui prestera pour la première fois depuis de longues années en Play-Offs dans un stade de Sclessin presque sold-out. Et elle est peut-être là, la plus grande réussite de Vincent Euvrard et de son groupe.

"Logiquement, le stade sera rempli ou presque. C’est une bonne évolution, déjà aperçue contre Genk. C’est ce que ce groupe a mérité, lui qui a toujours pris toutes ses responsabilités par rapport à la qualité du jeu. On a montré dès le début de ces Play-Offs qu’on était sérieux. On a attendu des confirmations, et il y en a eu contre Louvain, Genk ou encore Westerlo."

"Peu importe combien ils sont, on sait qu’ils seront chauds"

"On est dans une bonne évolution. Les années précédentes, on allait de 10.000 supporters au début des Play-Offs à 5.000 à la fin. Cette année, on augmente d’un cran à chaque match, et c’est logique au vu des prestations et des résultats."

"Même avec 10.000 personnes dans le stade, les gens se sont pliés en deux pour nous supporter. Il suffit de regarder le match à Westerlo, un mardi soir, avec une tribune de supporters du Standard pleine et qui n’a pas arrêté de chanter de la première à la dernière minute. Cela nous a fait énormément de bien. Donc peu importe combien ils sont, on sait qu’ils seront chauds", a conclu le T1 des Rouches.

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