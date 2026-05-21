📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United
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Senne Lammens s'est vu décerner le prix "PFA Community Champion". Cette récompense distingue le joueur qui s'est le plus engagé pour la fondation de Manchester United cette saison.

Le PFA Community Champion est un prix remis par la PFA, le syndicat des joueurs professionnels en Angleterre. Il récompense un joueur qui s’investit particulièrement en dehors du terrain, notamment dans les actions sociales, éducatives ou caritatives liées à son club et à sa fondation.

C'est l'impact humain du joueur qui est récompensé à travers des actions comme des visites dans des écoles, des soutiens à des associations, des participations à des projets de la fondation du club, etc. Ici, il n'est donc aucunement question de performance sportive, même si Senne Lammens réalise une très bonne première saison avec Manchester United. Alors qu'il ne reste plus qu'un seul match cette saison pour Manchester United, le Belge a pris part à un total de 36 rencontres toutes compétitions confondues et a gardé ses cages inviolées à sept reprises. Ce dimanche, il devrait honorer sa 37e et dernière apparition de la saison avec le club anglais.

Les mots de Senne Lammens 

Le gardien belge est honoré de recevoir cette distinction : "C’est un immense honneur de recevoir cette récompense. Notre premier travail est de performer sur le terrain, mais rendre à la communauté et travailler avec la Manchester United Foundation, qui fait un travail incroyable, est tout aussi important."

"C’est un privilège de pouvoir aider la communauté et soutenir la fondation. Je suis donc très fier de ce prix et j’espère pouvoir faire encore beaucoup plus à l’avenir", a-t-il conclu.

Senne Lammens est arrivé à Manchester United l'été dernier. Le Diable Rouge s'est déjà très bien acclimaté au club anglais et est beaucoup apprécié en Angleterre. Il a déjà reçu des louanges d'anciens joueurs, dont notamment Rio Ferdinand : "Je pense qu’il est fait pour rester à Manchester United pendant les dix prochaines années ; il va devenir le numéro 1", avait-il notamment déclaré récemment.

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