"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne
Photo: © photonews

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Nicolò Tresoldi ne figure pas dans la liste de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a expliqué pourquoi il ne l'a pas repris.

Ce jeudi, l'Allemagne a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Parmi les joueurs repris, on retrouve notamment Deniz Undav, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise entre 2020 et 2022.

Il n'y a cependant aucun autre joueur passé par la Belgique ou évoluant actuellement dans le plat pays qui a été repris. Nicolò Tresoldi faisait partie des joueurs qui pouvaient espérer être repris, mais finalement, cela n'a pas été le cas, malgré ses bonnes performances avec le Club de Bruges.

Un choix qui n'a pas été évident pour Julian Nagelsmann, comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Nicolò Tresoldi était très, très proche d'intégrer l'équipe. Ce n'est pas un attaquant de type pivot classique, mais c'est un attaquant classique. Il était extrêmement proche, mais en fin de compte, il n'a pas été retenu car dans ce cas, nous aurions dû laisser quelqu'un d'autre de côté. Ce n'est pas facile."

Nicolò Tresoldi est un acteur majeur de la saison du Club de Bruges, qui semble plus que jamais se diriger vers le titre. Les Brugeois pourraient d'ailleurs être champions ce jeudi soir après le match contre Malines. Lors de l'exercice actuellement en cours, l'Allemand a disputé un total de 56 matchs, toutes compétitions confondues. Il a planté 19 buts et délivré sept passes décisives.

L'objectif de l'Allemagne à la Coupe du monde est clair

Lire aussi… 🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff
Julian Nagelsmann a aussi notamment pris la parole sur l'objectif du Bayern dans le tournoi : "Mon affirmation d'avant reste valable. J'ai répété à maintes reprises que nous voulons devenir champions du monde. Pour moi, il y a une différence entre le vouloir et dire que nous le ferons. Chaque joueur a le devoir de le montrer sur le terrain."

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