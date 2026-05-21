"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique
Photo: © photonews
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Roberto Martinez s'apprête à vivre son deuxième grand tournoi sur le banc portugais. Mais c'est surtout le chiffre 6 qui l'incite à croire que son équipe va aller loin.

Quatre ans après ses adieux aux Diables Rouges dans la déception de l'élimination dès la phase de groupe de la Coupe du Monde qatari, Roberto Martinez se prépare désormais au grand rendez-vous de l'été sur le banc du Portugal.

Battus aux tirs au but par la France en quart de finale de l'Euro 2024, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des Nations (également aux tirs au but, face à l'Espagne), les Portugais attendent pourtant Martinez au tournant.

C'est que malgré ces résultats, la sélection peine à convaincre, l'ancien sélectionneur des Diables en premier. En plus de quelques contre-performances remarquées ces derniers mois, les choix de l'entraîneur espagnol sont très critiqués.

Le Portugal sous pression

Pourtant, le principal intéressé y croit dur comme fer. Roberto Martinez a avancé un argument inattendu en conférence de presse. "Je crois beaucoup en la numérologie", en la numérologie, a-t-il commencé, expliquant que cette Coupe du Monde serait placé sous le signe du chiffre six pour la Seleção.

"Je pense que le numéro six peut apporter quelque chose de très bon. En 2016, le Portugal a gagné l’Euro, 1966 a été le meilleur résultat de tous les temps en Coupe du monde, 2006 aussi avec les demi-finales. Et Cristiano Ronaldo va disputer son sixième mondial. C’est le moment d’atteindre ce que le Portugal mérite amplement", explique-t-il, cité par le média portugais RTP.

Pas sûr que cette nouvelle sortie soit de nature à rassurer tout le monde au pays. Quoi qu'il en soit, le Portugal débutera sa Coupe du Monde face au Congo le 17 juin (Martinez retrouvera ainsi un certain Joris Kayembe, qu'il avait lancé chez les Diables en 2020), avant d’affronter l’Ouzbékistan (le 23 juin) et la Colombie (le 28 juin).

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