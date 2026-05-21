Les supporters d'Anderlecht décrochent : peu ont envie d'assister au dernier match contre l'Union

La dernière journée de la saison suscite peu d'enthousiasme chez une grande partie des supporters d'Anderlecht. Alors que les déplacements provoquaient autrefois une mobilisation massive des supporters mauves, la situation semble bien différente pour le derby sur le terrain de l'Union.

Plusieurs groupes de supporters ne comptent pas se déplacer chez le rival bruxellois et certains fan-clubs ne prévoient même pas de bus pour le déplacement. Un signe révélateur de l’ambiance qui règne actuellement autour d’Anderlecht.

Ces dernières semaines, la frustration des supporters n’a cessé de grandir. La finale de Coupe perdue contre l’Union Saint-Gilloise a été un nouveau coup dur dans une saison où Anderlecht avait pourtant longtemps pu espérer connaître du succès sur le plan sportif. Mais comme souvent ces dernières années, l’histoire s’est à nouveau terminée par une énorme déception. Et cela laisse des traces profondes chez les supporters.

Moins de supporters à l’Union

Les ultras des Mauves avaient déjà clairement fait comprendre qu’ils en avaient assez. Dans un communiqué, ils ont laissé entendre qu’ils n’avaient plus l’intention de mettre l’ambiance dans les stades. Un signal qui a fortement marqué le club, car le noyau des supporters les plus fervents représentait depuis des années le cœur battant d’Anderlecht. Quand même eux décrochent, cela en dit long sur l’ampleur de la déception.

Le déplacement à l’Union semble désormais devenir le symbole du point de rupture. Beaucoup de supporters n’ont tout simplement plus envie de se rendre à un match où ils craignent une nouvelle défaite. Surtout contre l’Union, le rival de la capitale devenu ces dernières années tout ce qu’Anderlecht aimerait être lui-même. Pendant que les Mauves cherchent encore de la stabilité et tentent de reconstruire un projet sportif solide, l’Union est rapidement devenue une véritable réussite.

Ce contraste fait mal aux supporters anderlechtois. L’Union n’est remontée en première division qu’il y a quelques années, mais joue depuis presque sans interruption les premiers rôles. Le club a remporté la finale de Coupe contre Anderlecht et affiche une politique forte. Les supporters du Sporting ont dû assister à tout cela aux premières loges pendant que leur propre club s’éloignait progressivement du sommet absolu qui semblait autrefois une évidence.





L’Union est devenue ce qu’Anderlecht a longtemps été

Pour beaucoup de supporters, il est désormais insupportable d’imaginer devoir assister à une nouvelle célébration de l’Union. L’idée même de voir le rival fêter à nouveau une saison réussie alors qu’Anderlecht termine encore les mains vides pousse de nombreux fans à décrocher.

Les services de sécurité suivent également la situation de près. Depuis longtemps déjà, des craintes existent concernant de possibles incidents autour des derbies bruxellois. Les tensions entre les deux groupes de supporters ont régulièrement augmenté ces dernières années et le contexte émotionnel autour de cette rencontre rend la situation encore plus sensible.

Le fait qu’il puisse y avoir moins de supporters anderlechtois présents n’est d’ailleurs pas forcément vu comme une mauvaise nouvelle en interne. Moins de monde signifie automatiquement moins de risques de débordements dans et autour du stade. Surtout après les frustrations liées à la finale de Coupe, tout le monde veut éviter une escalade de la situation.

Il reste néanmoins frappant de voir à quel point la relation entre Anderlecht et ses supporters est actuellement sous tension. Le club qui était autrefois connu pour son aura, sa domination en Belgique et son immense base de supporters semble plus perdu que jamais.

Le dernier match de la saison devrait normalement être un moment où les supporters soutiennent massivement leur club une dernière fois. Mais à Anderlecht, c’est surtout le découragement qui domine.