Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

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Cette saison, La Gantoise prête Nurio Fortuna, à Volos, dans le championnat grec. Le joueur ne reviendra pas chez les Buffalos, il s'apprête à rebondir en Angola, le pays de ses racines.

En juillet 2020, La Gantoise avait payé pas moins de six millions d'euros à Charleroi pour recruter Nurio Fortuna, faisant de lui le deuxième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club derrière Momodou Sonko.

Il faut dire que le latéral angolais avait démontré de remarquables qualités physiques pour débouler sur son flanc lors de ses trois saisons à Charleroi, qui avait été le chercher pour une bouchée de pain dans l'équipe réserve de Braga.

140 matchs avec Gand mais plus dans les plans

Chez les Gantois, Nurio a commencé sur les mêmes bases, avec deux premières saisons pleines. Mais son temps de jeu s'est ensuite amoindi d'exercice en exercice. Les Buffalos l'avaient d'ailleurs prêté à Dunkerque (Ligue 2) la saison dernière.

Cette saison, la direction l'a envoyé à Volos, en première division grecque. Là aussi, l'ancien Carolo a débuté comme titulaire, avant d'être freiné par diverses blessures pendant l'hiver, il est aujourd'hui sur la touche.

Nurio Fortuna de retour là où tout a commencé

La Gantoise a expliqué dans un communiqué officiel publié il y a un mois que Nurio ne reviendrait pas au club à l'issue de son prêt. Un accord a en effet été trouvé pour résilier son contrat à l'amiable. A 31 ans, le joueur se retrouvait donc libre. Il s'est retrouvé un club pour la saison prochaine.

Nurio Fortuna a en effet signé dans le championnat angolais, au Petro Luanda, club de la capitale et actuel leader de la compétition locale. Formé depuis sa plus tendre enfance au Portugal mais né à Luanda et devenu international angolais (27 sélections), l'ancien piston de Charleroi et de La Gantoise va encore un peu plus faire honneur au football angolais. Pour le plus grand plaisir de la famille.

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