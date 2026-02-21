🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

Auteur d'une superbe parade en première période, Thibaut Courtois a tout de même dû se résigner sur la pelouse d'Osasuna. Défaite pour le Real Madrid, qui perd trois unités importantes dans la course au titre.

Comme souvent, le Real Madrid et le FC Barcelone s'offrent un nouveau mano à mano pour le titre de champion d'Espagne. Avant ce week-end, avantage pour les Merengues, qui comptaient deux points d'avance sur les Catalans.

Les joueurs d'Arvalo Arbeloa disputaient néanmoins un match piège, ce samedi, sur la pelouse d'Osasuna. Et la complexité de ce déplacement pour le Real s'est rapidement vérifiée sur le terrain.

En milieu de première période, Thibaut Courtois a en effet dû sortir le grand jeu pour maintenir le club madrilène dans la rencontre, sur une reprise d'Ante Budimir (24e). Le portier des Diables Rouges n'a en revanche pas pu intervenir sur le penalty du même Budimir un petit quart d'heure plus tard, qui a placé les locaux aux commandes (1-0, 38e).

Une grande parade de Courtois n'empêche pas le Real de perdre

Impressionnant depuis l'arrivée d'Arvalo Arbeloa sur le banc, et alors que Kylian Mbappé vivait une rencontre compliquée, c'est Vinicius Júnior qui a rétabli l'égalité pour les Merengues avant le dernier quart d'heure de la rencontre (1-1, 73e). Le Brésilien n'a cependant pas pu donner le petit coup de pouce nécessaire pour prendre les trois points.

C'est même Osasuna qui a créé la surprise en fin de match via Raul Garcia (2-1, 90e) pour reprendre les commandes et empocher la victoire face aux Merengues, qui laissent au FC Barcelone la possibilité de reprendre la tête de LaLiga en cas de victoire face à Levante, ce dimanche.

