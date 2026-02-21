🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

Dominateur, mais pas totalement rassurant, le Club de Bruges s'est imposé face à Louvain, ce samedi au Jan Breydelstadion. Vingt minutes avant le terme, Siebe Schrijvers a manqué le penalty qui aurait pu permettre à OHL d'égaliser.

Entre ses deux rencontres de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, le Club de Bruges reçoit Louvain, ce samedi soir en Pro League. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko compte sur le retour de Carlos Forbs, absent en semaine.

Alors que Félix Lemaréchal dégoupille le premier (12e), c'est Simon Mignolet qui empêche l'ouverture du score de Teklab, qui s'est présenté en face-à-face après avoir profité de l'erreur défensive de Siquet (14e).

Une grosse alerte après laquelle le Club entre progressivement dans la rencontre et augmente la pression sur les Louvanistes. Vanaken frappe au-dessus (17e), Forbs est contré par Prévot (23e), Tzolis manque le cadre à son tour (24e), puis Prévot sort à nouveau le grand jeu sur une reprise croisée de Meijer (30e). Louvain plie, mais rentre aux vestiaires sur un score de parité.

Louvain résiste, mais Bruges prend les commandes

En début de seconde période, et alors que Prévot vient encore de réaliser une superbe parade devant Tresoldi (50e), le Club de Bruges trouve enfin l'ouverture via Meijer, sur un centre de Forbs (1-0, 53e).





Un avantage pleinement mérité pour les Blauw & Zwart, qui semblent alors avoir fait le plus dur dans cette rencontre. C'est sans compter sur Ikwuemesi, qui se joue de Mechele et Vanaken avant de tromper Mignolet trois minutes plus tard, pour déjà remettre les deux équipes à égalité (1-1, 55e).

Pas le temps de douter, cependant, pour les hommes d'Ivan Leko, qui repartent rapidement à l'attaque et reprennent tout aussi rapidement les commandes. C'est Stankovic qui, dans la profondeur, trouve Nicolo Tresoldi, qui gagne cette fois son duel avec Prévot pour remettre le Club aux commandes (2-1, 61e).

Siebe Schrijvers rate le penalty du partage

Menés pour la deuxième fois de la soirée, les hommes de Felice Mazzù ne baissent cependant pas les bras et s'offrent une nouvelle très grande occasion de revenir dans le match. Akimoto obtient un penalty après un tacle mal maîtrisé de Siquet, mais Siebe Schrijvers l'envoie au-dessus de la cage de Mignolet (72e).

Sans avoir passé une rencontre tranquille, le Club de Bruges assure néanmoins l'essentiel et s'impose face à Louvain, ce qui lui permet de mettre la pression sur l'Union, qui doit recevoir l'Antwerp. Les Blauw & Zwart ont légèrement fait tourner et peuvent désormais se concentrer pleinement sur leur barrage retour de Ligue des Champions.