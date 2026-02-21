"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF
Photo: © photonews

Au Standard, la situation de l'équipe U23, dernière en D1 ACFF, inquiète. En conférence de presse, Vincent Euvrard a assuré qu'il fera le maximum pour aider le SL16 FC, tout en soulignant que l'équipe première gardera logiquement la priorité.

Pendant que le Standard et Vincent Euvrard essayent d'intégrer quelques jeunes joueurs à l'équipe première, à l'image de Steeven Assengue, René Mitongo ou encore Charli Spoden, le SL16 FC lutte pour sa survie en D1 ACFF.

Bons derniers à l'issue de la phase classique, les hommes de Stéphane Guidi disputeront les play-downs et espéreront, comme la saison dernière sous les ordres de Sébastien Grandjean, pouvoir s'en tirer.

Le Standard veut sauver le SL16 FC, mais la priorité reste au noyau A

Interrogé sur le cas Spoden et plus globalement sur la situation de l'équipe U23 en conférence de presse avant le déplacement au Racing Genk, Vincent Euvrard a confié s'être rendu à l'académie pour la réception de Rochefort la semaine dernière et y avoir vu du positif, ce qui peut donner confiance.

"On essaye de les aider le plus possible, même si l'équipe A aura toujours la priorité. On a besoin de joueurs et, quand on joue le même jour, c'est compliqué. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup grandi cette saison et c'est à eux qu'il revient d'aller chercher assez de victoires dans les play-downs."

Lire aussi… Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"
"Dans cette rencontre face à Rochefort (perdue 0-1), le SL16 a dominé. Ils doivent maintenant acquérir le pragmatisme nécessaire pour tuer l'adversaire quand c'est possible, mais cela fait partie de leur progression", a conclu Vincent Euvrard, qui ne verrait pas non plus d'un bon oeil une éventuelle descente des U23 en D2 ACFF, puisqu'il y aurait alors un trou de trois divisions entre ces derniers et l'équipe première.

Commentaire
