Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"
Photo: © photonews

Après avoir remonté un déficit d'un but, Saint-Trond s'est largement imposé sur la pelouse de Dender et a pris provisoirement la tête de la Jupiler Pro League. Les Trudonnaires sont bien décidés à jouer jusqu'au bout les trouble-fêtes dans la course au titre.

Vainqueur sur la pelouse de Dender après avoir été mené au score (1-4), Saint-Trond a provisoirement pris la tête de la Jupiler Pro League avant la rencontre entre l'Union et l'Antwerp. Au coup de sifflet final, le défenseur trudonnaire Robert-Jan Vanwesemael s'est présenté en zone mixte, le sourire aux lèvres.

"Depuis leur remontée, c'est la troisième fois que nous nous déplaçons ici, et seulement la première fois que nous gagnons. Avant le match, on disait que la troisième place était très bien. Et maintenant, nous sommes provisoirement en tête ? On est contents de notre performance, mais on en veut encore plus."

Saint-Trond jouera bien les trouble-fêtes dans la course au titre

Les Canaris ont affiché une grande force mentale pour revenir dans cette rencontre. "Tout le monde nous connaît maintenant. Même menés d'un but, nous sommes capables de gagner et nous l'avons encore prouvé aujourd'hui", souriait Ilias Sebaoui, alors que Saint-Trond est devenu l'équipe en Europe qui a gagné le plus de points après avoir été menée au score.

Déjà assuré de disputer les Champions Play-Offs, STVV peut aborder les 14 derniers matchs de sa saison avec une grande ambition. "Nous devrons prendre le meilleur départ. Sinon, cela pourrait nous être fatal", a d'abord prévenu Ilias Sebaoui. "Je pense qu'une place en Coupe d'Europe serait méritée, mais il ne faut pas s'emballer."


Avec des duels face à l'Antwerp, le Cercle de Bruges, Genk et l'Union Saint-Gilloise pour terminer la phase classique, Saint-Trond jouera déjà gros avant le début des Champions Play-Offs. Mais si les Trudonnaires sont encore au contact de la tête après 30 journées, ils pourraient bel et bien jouer les trouble-fêtes dans la course au titre.

