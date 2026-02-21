16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

Sans club durant plusieurs mois, Ronny Deila s'est récemment recasé au Maccabi Tel Aviv. Et ses débuts y sont plus que réussis.

Avant l'arrivée de Ronny Deila, le Maccabi Tel Aviv restait sur deux défaites de rang en championnat et s'éloignait des premières places, cela a coûté sa place à l'entraîneur. Depuis l'arrivée de Ronny Deila, l'équipe a retrouvé le sourire.

Alors qu'il n'avait pratiquement pas joué sous ses ordres au Standard, Osher Davida s'est tout de suite montré enthousiaste : "On sent un changement d'énergie. Le système est différent. J'ai enfin vu des sourires sur le visage des joueurs, y compris chez moi-même et chez le staff".

Le Ronny roar est de retour

"Je n'ai pas beaucoup joué sous ses ordres au Standard ; on avait un système légèrement différent. J'ai toujours dit que c'était un bon entraîneur et quelqu'un de bien avec les joueurs. Je l'appréciais beaucoup. Je l'ai dit aux gars d'ici aussi : c'est formidable d'avoir un entraîneur comme lui, et j'espère qu'on va décoller", expliquait l'ancien flop des Rouches à l'arrivée de Deila.

Depuis, le renouveau de l'équipe se confirme : le Maccabi Tel Aviv a remporté quatre des cinq rencontres disputées, réalisant un match nul au passage, inscrivant 16 buts au passage.



Cette après-midi, les protégés de Deila ont à nouveau gagné, 3-2 contre Ashdod. C'est un ancien de Pro League, Hélio Varela (passé par La Gantoise) qui a permis à l'équipe de respirer un peu en deuxième mi-temps en faisant le break. Outre Davida et Varela, Ronny Deila a également Raz Shlomo (ex-OHL), et Yonas Malede (ex-Malines) sous ses ordres.