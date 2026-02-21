Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le match entre Seraing et Courtrai aurait du débuter à 16h. Mais la rencontre n'a pas pu débuter. En cause, un incendie dans le stade.

Ce samedi après-midi, Seraing devait accueillir Courtrai pour la première d'Arnauld Mercier. Un baptême de feu face à l'un des épouvantails du championnat...au propre comme au figuré.

Le coup d'envoi, initialement prévu à 16h, a en effet dû être postposé en raison d'un incendie. Le feu s'est déclaré dans le local technique. Le local VIP situé juste à côté a été évacué.

Les forces de l'ordre sont sur place

Les pompiers ont donc rapidement été appelés. Pour leur permettre d'intervenir, la rencontre a dans un premier temps été déclaée à 16h30.

La tenue du match avec une demi-heure de retard était bien évidemment conditionnée par la sécurisation des lieux. Mais la situation sur place semble bien délicate.

Courtrai a d'ailleurs confirmé à 16h21 que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour jouer. La rencontre ne se tiendra donc pas aujourd'hui, la date du report est encore inconnue.



