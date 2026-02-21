Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !
Photo: © photonews

Le match entre Seraing et Courtrai aurait du débuter à 16h. Mais la rencontre n'a pas pu débuter. En cause, un incendie dans le stade.

Ce samedi après-midi, Seraing devait accueillir Courtrai pour la première d'Arnauld Mercier. Un baptême de feu face à l'un des épouvantails du championnat...au propre comme au figuré.

Le coup d'envoi, initialement prévu à 16h, a en effet dû être postposé en raison d'un incendie. Le feu s'est déclaré dans le local technique. Le local VIP situé juste à côté a été évacué.

Les forces de l'ordre sont sur place

Les pompiers ont donc rapidement été appelés. Pour leur permettre d'intervenir, la rencontre a dans un premier temps été déclaée à 16h30. 

La tenue du match avec une demi-heure de retard était bien évidemment conditionnée par la sécurisation des lieux. Mais la situation sur place semble bien délicate.

Courtrai a d'ailleurs confirmé à 16h21 que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour jouer. La rencontre ne se tiendra donc pas aujourd'hui, la date du report est encore inconnue.

RFC Seraing
KV Courtrai

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

13:40
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

13:20
Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

13:00
Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

12:40
"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

12:20
Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

12:00
Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

11:40
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

11:00
"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

11:20
"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

10:30
"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

10:00
Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

09:30
Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

09:00
"C'est de l'autodestruction" : Olivier Renard vide son sac et règle ses comptes avec Anderlecht

08:30
3
Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

08:00
Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

07:40
Deuxième de Pro League mais bientôt sans coach ? Saint-Trond prend son temps avec Wouter Vrancken

07:20
Arthur Vermeeren retrouve une place de titulaire avec Marseille... mais sort à la mi-temps

06:30
Challenger Pro League : Soirée gagnante pour le RFC Liège et le RSCA Futures

22:30
Fin du calvaire juridique pour Thomas Meunier : la FIFA a tranché

22:42
Un retour qui tombe à pic pour Anderlecht : un renfort de poids pour Jérémy Taravel

22:04
"Il est temps de partir" : malgré ses 250 matchs avec Anderlecht, il est poussé vers la sortie

21:42
Jamais repris par Rudi Garcia : que devient ce Diable Rouge ? Analyse

21:20
Ivan Leko ne doit pas négliger ce détail : le conseil en or pour battre l'Atlético Madrid

21:00
Un point de non-retour ? Dodi Lukebakio s'oppose à José Mourinho et secoue Benfica

20:30

