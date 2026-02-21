Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Le match entre Seraing et Courtrai aurait du débuter à 16h. Mais la rencontre n'a pas pu débuter. En cause, un incendie dans le stade.
Ce samedi après-midi, Seraing devait accueillir Courtrai pour la première d'Arnauld Mercier. Un baptême de feu face à l'un des épouvantails du championnat...au propre comme au figuré.
Le coup d'envoi, initialement prévu à 16h, a en effet dû être postposé en raison d'un incendie. Le feu s'est déclaré dans le local technique. Le local VIP situé juste à côté a été évacué.
Les forces de l'ordre sont sur place
Les pompiers ont donc rapidement été appelés. Pour leur permettre d'intervenir, la rencontre a dans un premier temps été déclaée à 16h30.
La tenue du match avec une demi-heure de retard était bien évidemment conditionnée par la sécurisation des lieux. Mais la situation sur place semble bien délicate.
Courtrai a d'ailleurs confirmé à 16h21 que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour jouer. La rencontre ne se tiendra donc pas aujourd'hui, la date du report est encore inconnue.
‼️ De situatie is nog niet veilig genoeg. Er wordt dan ook geen risico genomen. RFC Seraing - KV Kortrijk gaat door op een latere datum.— KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 21, 2026
ℹ️ Verdere info volgt heel snel.#SERKVK pic.twitter.com/jnfop77ZVO
Suis RFC Seraing - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot