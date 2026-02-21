Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mattis Seghers a disputé son premier match professionnel sous les couleurs du RSCA Futures face au Jong Genk, vendredi. Le jeune gardien, qui a fêté ses 17 ans le mois dernier, est considéré comme l'un des très grands talents de Neerpede.

Vendredi soir, le RSCA Futures s'est imposé face au Jong Genk à la Dakota Arena de Deinze. Une victoire qui permet à l'équipe bruxelloise de dépasser les Limbourgeois au classement et de se hisser à la 12e place.

Cette rencontre a aussi été marquée par les débuts professionnels du jeune Mattis Seghers, titulaire dans les cages d'Anderlecht à l'âge de 17 ans à peine, après sa première apparition sur le banc en janvier. Un véritable talent dont l'entraîneur Jelle Coen a fait l'éloge après la rencontre.

"Malgré son jeune âge, il est déjà doté d'un grand charisme. En première période, il a déjà annihilé une grande occasion pour Genk grâce à une excellente anticipation."

Mattis Seghers, le futur numéro 1 du Sporting d'Anderlecht ?

Invincible jusque dans les derniers instants de la rencontre et la réduction du score tardive de Jonathan Coenen, Mattis Seghers n'a pas encore réalisé sa première clean sheet dans le monde professionnel, mais il a malgré tout livré une prestation qui a confirmé son talent.


"Il a déjà fait preuve d'une grande maturité et il a apporté de la sérénité à la défense. C'est un gardien avec beaucoup de potentiel. À son jeune âge, on pourrait s'attendre à un peu de fantaisie, mais il prend tout très au sérieux", a conclu Jelle Coen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RSCA Futures
Mattis Seghers

Plus de news

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

21:30
Promise David frappe juste avant la pause ! Suivez Union - Antwerp en Direct Commenté Live

Promise David frappe juste avant la pause ! Suivez Union - Antwerp en Direct Commenté

20:48
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

20:10
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

20:40
🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

20:00
Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

19:30
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

19:01
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

16:19
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

10:30
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

13:20
Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

11:40
Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

13:40
Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

13:00
"C'est de l'autodestruction" : Olivier Renard vide son sac et règle ses comptes avec Anderlecht

"C'est de l'autodestruction" : Olivier Renard vide son sac et règle ses comptes avec Anderlecht

08:30
3
"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

12:20
Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

12:40
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

11:00
Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

12:00
"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

11:20
Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

09:00
"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

10:00
Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

09:30
Un retour qui tombe à pic pour Anderlecht : un renfort de poids pour Jérémy Taravel

Un retour qui tombe à pic pour Anderlecht : un renfort de poids pour Jérémy Taravel

22:04
Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

07:40
Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved