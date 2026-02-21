Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Mattis Seghers a disputé son premier match professionnel sous les couleurs du RSCA Futures face au Jong Genk, vendredi. Le jeune gardien, qui a fêté ses 17 ans le mois dernier, est considéré comme l'un des très grands talents de Neerpede.

Vendredi soir, le RSCA Futures s'est imposé face au Jong Genk à la Dakota Arena de Deinze. Une victoire qui permet à l'équipe bruxelloise de dépasser les Limbourgeois au classement et de se hisser à la 12e place.

Cette rencontre a aussi été marquée par les débuts professionnels du jeune Mattis Seghers, titulaire dans les cages d'Anderlecht à l'âge de 17 ans à peine, après sa première apparition sur le banc en janvier. Un véritable talent dont l'entraîneur Jelle Coen a fait l'éloge après la rencontre.

"Malgré son jeune âge, il est déjà doté d'un grand charisme. En première période, il a déjà annihilé une grande occasion pour Genk grâce à une excellente anticipation."

Mattis Seghers, le futur numéro 1 du Sporting d'Anderlecht ?

Invincible jusque dans les derniers instants de la rencontre et la réduction du score tardive de Jonathan Coenen, Mattis Seghers n'a pas encore réalisé sa première clean sheet dans le monde professionnel, mais il a malgré tout livré une prestation qui a confirmé son talent.



"Il a déjà fait preuve d'une grande maturité et il a apporté de la sérénité à la défense. C'est un gardien avec beaucoup de potentiel. À son jeune âge, on pourrait s'attendre à un peu de fantaisie, mais il prend tout très au sérieux", a conclu Jelle Coen.