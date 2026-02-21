🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus
Titulaire avec son équipe de Come, Mërgim Vojvoda s'est imposé sur la pelouse de la Juventus, ce samedi. L'ancien Rouche a ouvert le score en première période, marquant son deuxième but de la saison.
Cinq ans après son départ du Standard de Liège pour le Torino, Mërgim Vojvoda a signé dans un autre club italien, beaucoup plus ambitieux, l'hiver dernier : Como 1907.
Sous les ordres de Cesc Fàbregas, le Kosovar de 31 ans est un titulaire indiscutable sur le côté droit, et il a une nouvelle fois commencé la rencontre sur la pelouse de la Juventus FC, ce samedi.
Une partie lors de laquelle l'ancien Rouche s'est illustré, puisqu'il a ouvert le score à la onzième minute sur un service d'Anastasios Douvikas. Auteur de trois passes décisives, Vojvoda inscrivait là son deuxième but de la saison et a même reçu le trophée d'homme du match.
Goalscorer Mergim Vojvoda is the Panini Player of the Match for #JuveComo 🏆⚽ pic.twitter.com/swI1x1tZyR— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 21, 2026
Un but important, qui a mis Come sur les bons rails. Les Gli Azzurri se sont imposés 0-2 après un but de Maxence Caqueret en seconde période et sont revenus à une petite longueur seulement de la Juventus, à la sixième place.
Une belle journée pour Mërgim Vojvoda, dont on parle peu mais qui a tout de même passé la barre des 160 matchs de Serie A, et qui devrait grandement se rapprocher des 200 avant l'expiration de son contrat à Come, le 30 juin 2028.
👀 | L'ancien joueur de #JPL Mërgim Vojvoda marque contre la Juve ! 🎇🏟️ #JuveComo pic.twitter.com/7RLXAr2lLt— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 21, 2026
