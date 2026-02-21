🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

Titulaire avec son équipe de Come, Mërgim Vojvoda s'est imposé sur la pelouse de la Juventus, ce samedi. L'ancien Rouche a ouvert le score en première période, marquant son deuxième but de la saison.

Cinq ans après son départ du Standard de Liège pour le Torino, Mërgim Vojvoda a signé dans un autre club italien, beaucoup plus ambitieux, l'hiver dernier : Como 1907.

Sous les ordres de Cesc Fàbregas, le Kosovar de 31 ans est un titulaire indiscutable sur le côté droit, et il a une nouvelle fois commencé la rencontre sur la pelouse de la Juventus FC, ce samedi.

Une partie lors de laquelle l'ancien Rouche s'est illustré, puisqu'il a ouvert le score à la onzième minute sur un service d'Anastasios Douvikas. Auteur de trois passes décisives, Vojvoda inscrivait là son deuxième but de la saison et a même reçu le trophée d'homme du match.

Mërgim Vojvoda buteur contre la Juventus

Un but important, qui a mis Come sur les bons rails. Les Gli Azzurri se sont imposés 0-2 après un but de Maxence Caqueret en seconde période et sont revenus à une petite longueur seulement de la Juventus, à la sixième place.





Une belle journée pour Mërgim Vojvoda, dont on parle peu mais qui a tout de même passé la barre des 160 matchs de Serie A, et qui devrait grandement se rapprocher des 200 avant l'expiration de son contrat à Come, le 30 juin 2028.