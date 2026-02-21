Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"
Kevin De Bruyne en train de délivrer des caviars à Hugo Cuypers ? Chicago a essayé que le deal aboutisse, comme le confirme Cuypers.

Cela fait maintenant deux ans qu'Hugo Cuypers évolue en MLS. Depuis son départ de La Gantoise, le buteur liégeois s'épanouit de l'autre côté de l'Atlantique. Même s'il ne maîtrisait pas tout au moment de quitter la Pro League, comme il l'explique à La Gantoise.

"Six mois plus tôt, le club ne voulait pas me laisser partir alors que je voulais franchir un palier. A l’hiver 2024, le vent avait tourné à Gand, le club vendait ses joueurs… mais je n’avais plus du tout les mêmes offres. Et quand Chicago est arrivé, on s’est dit avec ma femme que c’était le moment de tenter l’aventure… à laquelle on pensait déjà depuis quelques années", se souvient-il.

Quelques noms ronflants

Cuypers a failli être rejoint par un certain Kevin De Bruyne l'été dernier : "Quand il a quitté Manchester City, oui, mon club des Chicago Fire voulait l’engager. Il y a eu quelques conversations assez avancées, on m’en a parlé manière informelle, mais pas non plus que quoi m’associer aux tractations ! Mais en effet, c’eût été plutôt sympa de jouer avec Kevin ici".

À défaut d'être le coéquipier de KDB, Hugo Cuypers peut se targuer de jouer contre de grands noms, comme la fois où il a défié Lionel Messi : "Ça fait toujours quelque chose de croiser un tel joueur, mais on ne s’est pas parlé. (Il réfléchit) Je pense qu’on a eu un ou deux duels en match. Mais ce qui m’a surtout frappé chez lui et ses copains ramenés du Barça (Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba), c’est leur esprit de compétition.


Il faut les avoir dans les pattes pour comprendre : "Ils veulent gagner chaque ballon, ils râlent vraiment quand ils perdent : contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ne sont pas venus ici en pré-retraite ou se la couler douce. On comprend mieux, quand on voit cet ADN, pourquoi et comment ils ont fait cette carrière".

