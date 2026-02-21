Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League
Photo: © photonews

L'égalisation du jeune Yoram Zague ne suffit pas pour l'AS Eupen, accrochée sur sa pelouse par les Francs Borains. Les Pandas perdent encore du terrain sur un top 6 qui devient de plus en plus inaccessible.

Après le passage de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos au Kehrweg, l'AS Eupen avait particulièrement à cœur de s'imposer face aux Francs Borains, ce samedi soir, pour encore croire en ses chances de disputer le tour final de la Challenger Pro League.

Les Pandas ont cependant été pris de court à la sortie du premier quart d'heure de jeu. Les Borains ont en effet ouvert le score via Mondy Prunier, bien servi par Lucas Lima (0-1, 16e).

Dans l'obligation de réagir, Eupen n'a trouvé la faille qu'à la 84e minute, via le jeune Yoram Zague (19 ans), prêté par le Paris Saint-Germain cet hiver. Un but qui rapporte un point, mais qui ne suffit pas. Accrochés, les Eupenois laissent filer de nouveaux points précieux dans la course au tour final.

Eupen laisse filer le top 6, Lommel monte sur le podium

D'autant que, dans le même temps, l'un des concurrents d'Eupen, le SK Lommel, s'est imposé au terme d'un match fou à Lokeren grâce au but de la victoire de Dries Wouters à la 90+3e minute (2-3). Les Limbourgeois grimpent virtuellement à la troisième place du classement.

Lire aussi… Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains
Dans la dernière rencontre de la soirée en D1B, le Jong Gent s'est imposé sur la pelouse du Lierse, 1-3. Les jeunes Buffalos occupent désormais la huitième place, tandis que le Lierse reste bloqué à la 11e position. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 23 63 20 3 0 49-16 33 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 24 51 16 3 5 43-24 19 G P G P G
3. Beerschot Beerschot 24 44 13 5 6 34-24 10 P P G G P
4. FC Liège FC Liège 25 43 13 4 8 36-28 8 G P G P G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 24 43 12 7 5 35-26 9 G G P P G
6. Lommel SK Lommel SK 24 42 12 6 6 46-34 12 G P P P G
7. Eupen Eupen 24 35 9 8 7 32-28 4 P P P G P
8. La Gantoise La Gantoise 24 34 10 4 10 33-31 2 G P P G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 24 33 8 9 7 33-32 1 P P P P G
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 24 27 7 6 11 37-40 -3 P G G P P
11. Lierse SK Lierse SK 24 24 6 6 12 25-33 -8 P P P P P
12. Francs Borains Francs Borains 24 24 6 7 11 23-31 -8 P G P P P
13. RSCA Futures RSCA Futures 24 24 5 9 10 31-39 -8 P P G P G
14. Jong Genk Jong Genk 24 23 6 5 13 31-47 -16 P G P G P
15. RFC Seraing RFC Seraing 23 20 4 8 11 22-34 -12 P P P P G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 25 16 4 4 17 27-42 -15 G G P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 24 14 2 8 14 19-47 -28 P P P P P

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing Rem KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-3 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-1 Francs Borains Francs Borains
Beerschot Beerschot 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 16:00 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Lommel SK Lommel SK
