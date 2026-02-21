Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

L'égalisation du jeune Yoram Zague ne suffit pas pour l'AS Eupen, accrochée sur sa pelouse par les Francs Borains. Les Pandas perdent encore du terrain sur un top 6 qui devient de plus en plus inaccessible.

Après le passage de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos au Kehrweg, l'AS Eupen avait particulièrement à cœur de s'imposer face aux Francs Borains, ce samedi soir, pour encore croire en ses chances de disputer le tour final de la Challenger Pro League.

Les Pandas ont cependant été pris de court à la sortie du premier quart d'heure de jeu. Les Borains ont en effet ouvert le score via Mondy Prunier, bien servi par Lucas Lima (0-1, 16e).

Dans l'obligation de réagir, Eupen n'a trouvé la faille qu'à la 84e minute, via le jeune Yoram Zague (19 ans), prêté par le Paris Saint-Germain cet hiver. Un but qui rapporte un point, mais qui ne suffit pas. Accrochés, les Eupenois laissent filer de nouveaux points précieux dans la course au tour final.

Eupen laisse filer le top 6, Lommel monte sur le podium

D'autant que, dans le même temps, l'un des concurrents d'Eupen, le SK Lommel, s'est imposé au terme d'un match fou à Lokeren grâce au but de la victoire de Dries Wouters à la 90+3e minute (2-3). Les Limbourgeois grimpent virtuellement à la troisième place du classement.

Dans la dernière rencontre de la soirée en D1B, le Jong Gent s'est imposé sur la pelouse du Lierse, 1-3. Les jeunes Buffalos occupent désormais la huitième place, tandis que le Lierse reste bloqué à la 11e position.