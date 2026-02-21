Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Le match entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard avait fait des dégats, des deux côtés. L'Union en sait plus sur la gravité de la blessure de Raul Florucz.

Si dans les rangs liégeois, Josué Homawoo, Daan Dierckx et Dennis Ayensa étaient sortis en grimaçant, Raul Florucz a également dû céder sa place côté unioniste. L'international autrichien était monté dans la dernière demi-heure mais est ressorti à cinq minutes du terme, touché au mollet.

Cette semaine, des examens ont été menés pour en savoir plus sur sa blessure. Les nouvelles sont tombées et elles ne sont guère réjouissantes pour le joueur.

Les craintes de l'Union se confirment

Comme l'écrit La Dernière Heure, Florucz souffre d'une déchriure au mollet, il sera absent plusieurs semaines. David Hubert pourrait donc perdre l'un de ses meilleurs buteurs (8 buts et 4 passes décisives en 29 matchs) jusqu'en fin de phase classique.

Un coup dur, d'autant plus que Kevin Rodriguez est lui aussi toujours indisponible : ""Sa blessure au dos évolue bien, même s'il s'entraîne encore individuellement. Mais bon, au moins il peut le faire à pleine capacité", précise Hubert.

Comme contre Charleroi et le Standard, l'Union devrait donc s'aligner avec un duo composé de Promise David et Mohammed Fuseini en pointe. Du côté de la défense, on note que Massiré Sylla (arrivé cet hiver pour 800 000 euros) est apte à jouer.