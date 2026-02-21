"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

La période est pour le moins agitée à Anderlecht. Kenneth Bornauw et Tim Borguet sont venus expliquer leurs décisions auprès des supporters.

Tim Borguet, Chief Sports Officer et Kenneth Bornauw, CEO, étaient attendus de pied ferme vu les nombreux remaniements en cours. L'un des sujets les plus urgents reste la nomination d'un nouvel entraîneur.

Avant le nom d'Alfred Schreuder, c'est la piste menant à Thorsten Fink qui a été explorée : "Plusieurs personnes interviennent toujours dans les discussions avec les entraîneurs, et il arrive qu'elles aient intérêt à défendre leur position. Dans le cas de Fink, il y a du vrai et du faux", explique Bornauw auprès du Fan Council.

Ne pas se laisser aveugler par la finale de la Coupe de Belgique

La priorité est claire : "Nous ne cherchons pas un entraîneur qui ne restera que jusqu'à la fin de la saison. Nous voulons trouver quelqu'un pour le long terme, même si la stabilité des entraîneurs en Belgique est une notion relative".

"Prolonger le contrat de Besnik Hasi aurait peut-être été une décision prudente, mais nous souhaitions de la stabilité. Et maintenant, avec la nouvelle organisation, nous avons pu mener un processus beaucoup plus approfondi pour préparer la recherche d'un remplaçant", peut-on lire.



Pourquoi dès lors l'avoir fait après la trêve hivernale ? "Avant la trêve hivernale, il n'y avait aucune raison d'intervenir. Après les très bons mois d'octobre et novembre, il y a eu un creux en décembre, mais il y a aussi eu beaucoup de blessures. Nous étions toujours en bonne voie pour atteindre nos objectifs".