"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

Louvain fait face à un gros morceau, un déplacement au Club de Bruges. Mais Felice Mazzù y croit et l'a fait savoir.

Les lendemains européens sont parfois difficiles pour le Club de Bruges. Avec le 3-3 décroché contre l'Atletico Madrid, les Blauw en Zwart ont encore tout à jouer. Et c'est sans doute une chance pour Louvain : entre les deux face-à-face avec Diego Simeone, il y a un duel face à Felice Mazzù au programme pour Ivan Leko.

OHL a le vent en poupe après son six sur six contre Gand et Dender. Et même si son historique avec Bruges n'est pas fameux (3 victoires en 31 matchs contre le Club, 4 victoires en 12 matchs contre Ivan Leko), Mazzù sait que réaliser un gros coup est possible.

Un bon résultat peut sortir Louvain des Playdowns

"Le 6 sur 6 nous donne évidemment de la confiance, même s'il ne faut pas commencer à s'enflammer maintenant. Il y a encore cinq matchs très importants à venir et nous voulons marquer des points dans chacun d'eux. A commencer par celui à Bruges", explique-t-il en conférence de presse.

"On a bien sûr tous vu le match du Club en Ligue des Champions. Ils ont été très impressionnants, mais nous ne devons pas avoir peur. Il faut avoir confiance en nous et être conscients que nous n'avons rien à perdre. Dans chaque match, il y a des possibilités. Même contre Bruges", poursuit-il.

Felice Mazzù ne perdra jamais ses qualités de team manager. Ses joueurs débarqueront au Jan Breydelstadion sans complexe : "Il faut toujours croire qu'on a quelque chose à gagner. C'est pour ça que je dis que j'espère bien avoir encore quinze points de plus à l'issue de ces cinq derniers matchs".



