Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Godfred Boakye a bien progressé au sein de l'académie de Birmingham. Le club anglais l'a envoyé s'aguerrir dans le championnat azerbaïdjanais.

Godfred Boakye est un défenseur central belge de 20 ans. Né à Louvain, le garçon présente également des origines ghanéennes mais a surtout grandi en Angleterre, du côté de Birmingham.

C'est d'ailleurs au sein de l'académie de Birmingham City qu'il a commencé à prendre du galon. Cette saison, il a ainsi disputé huit matchs avec l'équipe U21, qui affronte chaque semaine des équipes réserves des plus grands clubs anglais.

Les voyages forment la jeunesse

Déjà prêté au club finlandais de l'Inter Turku, Bokaye va encore s'offrir une aventure dépaysante puisqu'il évoluera à Sabah, en Azerbaïdjan, pour la deuxième partie de saison.

L'opération comprend une option d'achat, confirmant la volonté du club de s'appuyer sur de jeunes joueurs passés par les centres de formation de clubs du vieux continentaux.

Godfred Boakye débarque d'ailleurs chez le leader du championnat azerbaïdjanais. Qarabağ, qui a remporté neuf des dix derniers championnats, est quatre points derrière.



