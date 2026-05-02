Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

Les Anderlechtois n'avaient pas apprécié la célébration de Keisuke Goto à l'occasion de son but il y a une dizaine de jours. Il a tenu à leur répondre.

Doit-un célébrer un but marqué face à un club où l'on a déjà joué ? Keisuke Goto a répondu de manière affirmative, en allant jusqu'à célébrer face à son club propriétaire. Après avoir marqué face à Anderlecht, le Japonais ne s'est pas privé de fêter la victoire et sa réalisation personnelle.

Son crédo : tout donner pour ses couleurs sur le terrain en mettant l'affect de côté pour 90 minutes. Lors du match aller de phase classique au Lotto Park, il n'avait pas fui ses responsabilités en se chargeant d'un penalty. Mais cela ne l'avait pas empêcher de fêter la victoire d'Anderlecht avec les supporters mauves en fin de match.

Pour Goto, il n'y avait pas intention de nuire

Cela, Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans l'ont vraisemblablement oublié. Les deux joueurs expérimentés n'ont pas goûté aux celébrations du Japonais et l'ont remis à sa place. Le principal concerné avait beau avoir la joie décuplée par le fait d'avoir retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 15 février, il y avait, à les entendre, des choses qui ne se font pas. Son tort ? Avoir embrassé ostensiblement l'emblème de Saint-Trond devant le Stayen.

Le joueur ne regrette rien : "Je ne comprenais pas pourquoi Anderlecht a réagi ainsi, et honnêtement, je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Ma joie n'était pas contre Anderlecht, elle était pour le STVV. Je n'ai pas été fêter mon but devant les joueurs ou le staff d'Anderlecht", rappelle-t-il dans Het Nieuwsblad. "Je persiste : je n'ai rien fait de mal".



La relation avec le Sporting semble définitivement cassée, malgré un contrat le liant aux Mauves jusqu'en juin 2028. Son bail ne semble désormais voué qu'à rapporter quelques millions supplémentaires aux Mauves cet été. "Pour quel club je jouerai la saison prochaine ? C'est un point d'interrogation", conclut-il.