Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

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Après un mois d'absence, Thibaut Courtois est enfin de nouveau fit. Le portier du Real Madrid va faire son retour pour le Clasico.

Thibaut Courtois est absent depuis la fin du mois de mars dernier : le portier du Real Madrid s'était blessé avant le derby face à l'Atlético Madrid, et avait dans la foulée dû déclarer forfait pour le stage des Diables Rouges aux USA. Le verdict était sans appel : une déchirure musculaire, qui l'a écarté pour 7 matchs en Liga et en Champions League. 

Depuis, Courtois n'avait toujours pas fait son retour sur les terrains. La presse espagnole annonce cependant que c'est désormais certain : il sera bel et bien fit et prêt à jouer pour le Clasico, qui est au programme le dimanche 10 mai prochain. 

Le Real Madrid a publié des photos de Courtois en action sur ses réseaux sociaux mais le match de ce week-end contre l'Espanyol arrivera a priori trop tôt pour qu'il débute entre les perches. Courtois n'a pas encore repris l'entraînement collectif, précise AS, mais ce n'est qu'une question de jours. Il pourrait déjà faire partie du groupe pour le match de ce week-end, même s'il ne joue pas.

Sans Courtois, le Real Madrid a vécu des semaines difficiles

Hasard ou pas ? Sans Thibaut Courtois, le Real Madrid a traversé une mauvaise passe. Un 8/15 en championnat a laissé les Merengue à 11 points du FC Barcelone, et le Real a également pris la porte en Champions League, encaissant 6 buts en deux matchs en quarts de finale face au Bayern Munich.

Il sera un peu tard pour changer quoi que ce soit à la fin de saison en roue libre du Real Madrid, le titre ayant probablement échappé pour de bon aux hommes d'Alvaro Arbeloa. Mais Courtois pourra au moins reprendre du rythme et retrouver son meilleur niveau en vue de la Coupe du Monde, qui arrive à grands pas...

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