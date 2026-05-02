Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Scott Crabbé, journaliste football
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Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille
Photo: © photonews

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Genk n'arrive pas à faire le trou en tête des Europe Playoffs. Ce samedi, le Racing se déplace à Charleroi.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Genk : le Racing reste sur deux partages 1-1. Tant face à Charleroi que face au Standard, les Limbourgeois ont dominé mais n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions.

Résultat, l'écart avec Westerlo n'est toujours que d'un point, tandis que le Standard et l'Antwerp sont en embuscade trois unités derrière. Charleroi pourrait revenir à leur hauteur en cas de victoire contre le Racing.

Là où Mario Kohnen enregistre trois retours de taille, Nicky Hayen enregistre le retour en forme de Konstantinos Karetsas, qui avait manqué le match aller face aux Zèbres pour cause de maladie. Il n'était pas encore tout à fait rétabli contre le Standard, devant se contenter de monter au jeu. La participation de Yaimar Medina est par contre incertaine, tout profit pour Joris Kayembe, qui pourrait revenir au Mambourg en tant que titulaire.

Genk veut retrouver du tranchant devant le but

Mais plus que l'infirmerie, c'est le manque de réalisme de l'équipe qui était au centre des discussions à l'occasion de la conférence de presse de Nicky Hayen hier. Mais l'entraîneur limbourgeois n'a pas pas astreint ses hommes à des séances supplémentaires. "Nous avons suivi le même programme que d'habitude. Nous voulons continuer à donner de la confiance à nos joueurs".

"La finition, ça se travaille, mais ici il s'agit surtout de garder son calme. Avec des séances supplémentaires, nous ne ferions qu'ajouter de la pression sur les joueurs. Je suis en revanche satisfait du nombre d'occasions que nous créons. Il ne nous reste plus qu'à mettre la cerise sur le gâteau", sourit-il.

Lire aussi… Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

Une réponse qui pourrait lui faire gagner des points auprès du groupe : les joueurs sont les premiers conscients qu'ils doivent s'appliquer à la finition ; les mettre face à leurs manquements plus que nécessaire ne ferait qu'affaiblir leur confiance et leur spontanéité dans le rectangle. Charleroi fera-t-il les frais d'un retour en grâce des attaquants du Racing ?

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