La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

La finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sera accessible gratuitement sur DAZN. Le sera-t-elle également en télévision ? Un candidat s'est manifesté.

Chaque année, les amateurs de football belge avaient pris l'habitude de suivre la finale de la Coupe de Belgique en direct sur RTL. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne : comme pour le championnat, DAZN a également acquis les droits de diffusion de la compétition.

La chaîne a toutefois fait un geste en proposant gratuitement la finale, pour permettre au plus grand nombre de suivre ce quatrième derby bruxellois de la saison sous forme d'apothéose au Heysel.

Gratuitement, mais pas en télévision : il faudra se connecter sur l'application. Cieltje Van Achter, ministre flamande des Médias (N-VA), n'est pas satisfaite de la situation. "Je regrette vivement qu'aucun accord n'ait été trouvé pour la diffusion de la finale de la Coupe", a-t-elle déjà déclaré la semaine dernière.

Anderlecht - Union diffusé en télé...seulement pour les téléspectateurs du nord du pays ?

Pour elle, le téléspectateur belge est pris en otage : "Le passionné de football est une nouvelle fois la victime de jeux commerciaux", déplore-t-elle. La finale pourrait pourtant encore être télévisée, si les négociations aboutissent. Mais la situation diffère quelque peu au nord et au sud du pays.

En Wallonie, on ne peut pas vraiment parler de négociation : aucune offre ne serait arrivée sur le bureau de DAZN, rapporte Het Nieuwsblad. L'autorité de régulation des médias a par conséquent ouvert une enquête.





Côté flamand, DAZN a déclaré n'avoir conclu aucun accord conforme au marché avec les diffuseurs néerlandophones. Il y aurait pourtant un candidat : toujours selon Het Nieuwsblad, Play Sports (qui diffuse déjà la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conférence League, La Premier League, l'Eredivisie, la Bundesliga et la FA Cup sur base d'un abonnement) se porterait volontaire. Reste à voir si le diffuseur trouvera un terrain d'entente avec DAZN, qui a d'ailleurs confirmé qu'il resterait le diffuseur officiel du championnat belge la saison prochaine.