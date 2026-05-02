La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sera accessible gratuitement sur DAZN. Le sera-t-elle également en télévision ? Un candidat s'est manifesté.

Chaque année, les amateurs de football belge avaient pris l'habitude de suivre la finale de la Coupe de Belgique en direct sur RTL. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne : comme pour le championnat, DAZN a également acquis les droits de diffusion de la compétition.

La chaîne a toutefois fait un geste en proposant gratuitement la finale, pour permettre au plus grand nombre de suivre ce quatrième derby bruxellois de la saison sous forme d'apothéose au Heysel.

Gratuitement, mais pas en télévision : il faudra se connecter sur l'application. Cieltje Van Achter, ministre flamande des Médias (N-VA), n'est pas satisfaite de la situation. "Je regrette vivement qu'aucun accord n'ait été trouvé pour la diffusion de la finale de la Coupe", a-t-elle déjà déclaré la semaine dernière.

Anderlecht - Union diffusé en télé...seulement pour les téléspectateurs du nord du pays ?

Pour elle, le téléspectateur belge est pris en otage : "Le passionné de football est une nouvelle fois la victime de jeux commerciaux", déplore-t-elle. La finale pourrait pourtant encore être télévisée, si les négociations aboutissent. Mais la situation diffère quelque peu au nord et au sud du pays.

En Wallonie, on ne peut pas vraiment parler de négociation : aucune offre ne serait arrivée sur le bureau de DAZN, rapporte Het Nieuwsblad. L'autorité de régulation des médias a par conséquent ouvert une enquête.

Côté flamand, DAZN a déclaré n'avoir conclu aucun accord conforme au marché avec les diffuseurs néerlandophones. Il y aurait pourtant un candidat : toujours selon Het Nieuwsblad, Play Sports (qui diffuse déjà la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conférence League, La Premier League, l'Eredivisie, la Bundesliga et la FA Cup sur base d'un abonnement) se porterait volontaire. Reste à voir si le diffuseur trouvera un terrain d'entente avec DAZN, qui a d'ailleurs confirmé qu'il resterait le diffuseur officiel du championnat belge la saison prochaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union ! Analyse

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union !

23:20
2
Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

22:55
🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

22:13
5
Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

22:30
🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

23:03
Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

22:04
Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

21:40
Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

19:30
🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

21:20
Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

19:00
Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

21:00
Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

20:12
Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

20:30
D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

18:00
Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

20:00
📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

18:30
Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

17:36
Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

15:30
Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

13:00
1
Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

17:00
Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

16:34
Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

16:00
Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

14:00
1
🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

15:00
Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

12:30
Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

14:30
"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

12:00
4
Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

13:30
1
Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30
L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

07:30
Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

11:30
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

11:00
Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
1
La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 13:30 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 18:30 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved