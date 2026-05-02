Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Anderlecht prépare le dernier topper de la saison. Un match face au Club de Bruges dont Ilay Camara devrait profiter pour faire son retour dans le onze de base.

Pour ce choc face aux Blauw en Zwart, Jérémy Taravel est privé de Killian Sardella, exclu la semaine dernière contre l'Union pour avoir réagi à la provocation de Guilherme Smith en venant tête contre tête avec le Brésilien.

Le défenseur bruxellois a été suspendu pour deux rencontres, à commencer par celle de ce dimanche. Ilay Camara devrait donc débuter comme arrière droit, il était déjà rentré à la mi-temps face aux Unionistes.

Un petit événement, car l'ancien piston du Standard n'a plus débuté de rencontre officielle depuis le 15 mars, à l'occasion de l'avant-dernière journée de phase régulière à Malines, il y a maintenant six semaines. C'est une blessure à l'ischio qui l'a privé du début des Playoffs.

Ilay Camara veut enchaîner

Monté au jeu à Saint-Trond et donc contre l'Union, Camara n'avait pas réussi à faire la différence. Mais à en croire les chiffres, c'est véritablement comme titulaire que son impact se fait sentir. Anderlecht a remporté 65% des points mis en jeu lors des matchs que Camara a débutés. Lorsqu'il n'était pas dans le onze de départ ? Le ratio tombe à 38%.

"L'entraîneur m'en a parlé récemment", sourit-il à La Dernière Heure. Ilay Camara est-il le talisman du Sporting ? Il faut dire que lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, le latéral apporte beaucoup d'explosivité au jeu bruxellois.



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"Je suis un joueur très dynamique. Je joue et je bouge. Je pense que je transmets ça aux autres. Car c'est ça, le vrai football d'Anderlecht : le tiki-taka. J'ai cette grinta, cette envie de gagner, depuis que je suis tout petit", poursuit-il.

Au Standard déjà, Camara courait et provoquait sur son flanc pour deux. Mais cette générosité et ces changements de rythme lui jouent des tours, sous la forme d'une fragilité musculaire particulièrement visible cette saison : il en est à 21 matchs manqués pour cause de blessure cette saison.

Désormais libéré de sa gène à l'ischio, il compte bien mettre le paquet sur la fin de saison, avec la Coupe du Monde sous les couleurs sénégalaises en ligne de mire : Camara compte trois apparitions en sélection en 2025 et veut revenir pour le grand rendez-vous de l'été : "Jouer à la Coupe du monde est mon grand rêve. J'ai le stade de New York sur mon portable depuis trois ans".