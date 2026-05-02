Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

Le Racing Genk pourrait empocher des millions cet été grâce à des joueurs qui n'ont jamais disputé la moindre minute officielle avec l'équipe première.

Ces joueurs, ce sont Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Ismael Saibari (PSV Eindhoven), deux joueurs qui ont percé ailleurs, mais qui restent encore financièrement liés au KRC Genk, révèle Het Laatste Nieuws ce week-end.

Le mécanisme derrière cette opération est aussi simple qu'intelligent : les pourcentages à la revente. Au moment du départ des deux joueurs, Genk a réussi à inclure une clause lui donnant droit à une part d'un futur transfert. Et alors que les deux hommes sont justement sur le point de décrocher un transfert au top, le jackpot est donc à portée pour le club limbourgeois.

Le dossier Godts : occasion manquée, coup malin

Le cas de Mika Godts avait fait parler à l'époque. D'un côté, Genk avait été très déçu que Godts opte pour l'Ajax en 2023 sans avoir percé avec l'équipe première. De l'autre, le club avait gardé une belle option avec ce pourcentage à la revente.

Godts est depuis devenu l'un des joueurs les plus en vue aux Pays-Bas. Ses prestations l'ont placé sur les tablettes de grands clubs européens, ce qui fait grimper fortement sa valeur marchande. Même si les montants exacts restent spéculatifs, un transfert entre 40 et 45 millions d'euros semble réaliste. Pour Genk, cela représenterait un bonus d'environ 4 à 4,5 millions d'euros.

Saibari : une mine d'or en qui Genk ne croyait pas

Le parcours d'Ismael Saibari est encore plus marquant. Alors que Godts était très tôt considéré comme un grand talent, c'était moins évident pour Saibari. Durant son passage à Genk, des doutes subsistaient, notamment sur sa condition physique. Son départ vers le PSV Eindhoven en 2020 s'est donc fait relativement discrètement.



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Mais depuis, Saibari a connu une progression impressionnante. Il est devenu un joueur clé, a remporté plusieurs titres de champion et s'est aussi affirmé avec l'équipe nationale du Maroc. Résultat : on évoque des sommes folles, allant jusqu'à 60 millions d'euros. Si un tel deal se concrétise, Genk, grâce à sa clause de 10%, pourrait empocher environ 6 millions d'euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards limbourgeois !