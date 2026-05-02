Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

Thomas Meunier est un mordu du ballon rond. Le défenseur du LOSC et des Dialbes Rouges préfère s'entraîner que de partir en vacances.

Thomas Meunier n'a pas envie de lever le pied à 34 ans. Le joueur du LOSC n'est pas du genre à profiter des longues vacances. Le Diable Rouge préfère rester dans le rythme des matchs.

Cette saison, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, avec 2 buts et 3 passes décisives. Des chiffres solides, alors que son contrat arrive à son terme à la fin du mois de juin et qu'aucune prolongation n'a été annoncée.

Dans un entretien accordé au média français La Voix du Nord, Meunier a été très clair sur son rapport aux vacances. "Très personnellement, je ne suis pas un immense fan des vacances. J'aime bien avoir un peu de temps libre. Mais partir deux semaines à la plage, ce n'est pas un truc qui me transcende", explique-t-il.

Le football pour faire passer le temps

Le Diable ne cache pas sa préférence pour le terrain. "Si je peux jouer au foot tous les jours, même pendant les vacances, je le fais. Donc c'est simple. Si on me dit que je n'ai pas de vacances et que je dois venir m'entraîner, franchement, je ne ferais pas vraiment d'histoire."

"Je demande juste un peu de temps libre pour les enfants. C'est plus pour eux que l'on part que pour moi-même." Une parenthèse familiale dans un quotidien tourné vers le football.





Trop de matchs ?

Ce rythme, il le connaît par cœur. "Je pense que j'ai été très habitué à avoir cette pression de fin de saison, puisque tous les deux ans, il y a un tournoi avec l'équipe nationale. Et quand il n'y a pas un tournoi, il y a des matchs, des qualifications, notamment en Ligue des Nations."