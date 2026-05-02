Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse
Photo: © photonews

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C'était attendu : Vincent Kompany a fait tourner pour le match de Bundesliga de ce samedi, entre les deux manches de demi-finales de Champions League contre le PSG.

Après le spectacle incroyable de mardi au Parc des Princes (5-4), le Bayern Munich reste tout à fait en lice pour une qualification en finale de la Champions League. Et puisque le titre a déjà été remporté en Allemagne, Vincent Kompany a logiquement pu se permettre de faire tourner ce samedi contre Heidenheim. 

La semaine passée, en déplacement à Mayence, Kompany avait déjà aligné une équipe bis, qui s'était retrouvée menée 3-0 à la pause. Mais des changements à la mi-temps et les entrées de certains cadres avaient permis de renverser la vapeur, et d'éviter quelques critiques concernant une forme de "distorsion" du championnat en cette fin de saison (3-4 score final). 

Cette fois, on pensait cependant que le Bayern ne parviendrait pas à éviter la défaite face... à la lanterne rouge du championnat, qui aura cru prendre 3 points jusqu'à la... 90e+10 d'un match fou. 

La course au maintien relancée par le Bayern Munich ? 

Leon Goretzka avait inscrit un doublé permettant au Bayern, mené 0-2, de revenir une première fois à égalité, mais le Géorgien Budu Zivzivadze a également inscrit son second but de la soirée à la 76e pour faire 2-3. On pensait que cela aurait suffi à Heidenheim pour s'offrir une victoire cruciale dans la course au maintien. 


Comme à Mayence, Vincent Kompany a tenté de réagir en faisant monter au jeu Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Alphonso Davies. Et si le Bayern ne s'est pas imposé, il a tout de même fini par éviter une défaite qui aurait fait tâche : une action d'Olise a mené à un auto-but... à la 90e+10 (le temps additionnel initialement prévu était de cinq minutes). Heidenheim ne revient pas à hauteur de l'avant-dernier et reste lanterne rouge ! 

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