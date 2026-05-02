📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014
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En 2014, Gonzalo Higuain avait foudroyé les Diables Rouges en quarts de finale, inscrivant le seul but du quart de finale entre la Belgique et l'Argentine. Douze ans plus tard, désormais retraité, Higuain est méconnaissable.

Gonzalo Higuain, désormais âgé de 38 ans, a pris sa retraite il y a trois ans et s'est tenu à l'écart du monde du football depuis, vivant une vie assez discrète à Miami, la ville où il a terminé sa carrière.

Le légendaire attaquant reste toutefois très apprécié des supporters et l'un d'eux s'est pris en photo avec Higuain, qu'il a croisé dans un magasin de sport au centre-ville.

Et l'image a fait le tour des réseaux sociaux : "Pipita", comme on le surnommait, a en effet bien changé. Visiblement, l'Argentin s'est un peu laissé aller depuis sa retraite et n'est plus très fit, tout en ayant laissé ses cheveux pousser autant que sa barbe.

Le public belge se rappelle bien sûr très bien de Gonzalo Higuain à la Coupe du Monde 2014 : l'attaquant de l'Albiceleste avait inscrit le seul but du quart de finale entre la Belgique et l'Argentine, d'une demi-volée opportuniste. 

Gonzalo Higuain, un goleador qui a marqué l'Europe 

Mais Gonzalo Higuain a marqué toute une génération avec 125 buts en Serie A pour le Napoli, la Juventus et l'AC Milan, 107 buts en Liga pour le Real Madrid ou encore un passage à Chelsea en Premier League. De 2020 à 2023, il a porté les couleurs de l'Inter Miami, en MLS, inscrivant 29 buts en 70 matchs pour la franchise floridienne. 

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