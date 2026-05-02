Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

Le Bayern Munich est plus que jamais sous le charme de Vincent Kompany. Son influence se mesure notamment à la manière dont son retour sur le banc est perçu.

Vincent Kompany l'expliquait lui-même après le match aller contre le PSG : même si le score était resté de 5-2, le Bayern Munich aurait eu le droit d'aborder la manche retour avec confiance. Même s'il fallait s'imposer par quatre buts d'écart pour se qualifier directement pour la finale.

Sous les ordres de notre compatriote, le Bayern ne doute de rien. Alors avec un seul but d'écart à remonter, la mobilisation générale s'organise en Bavière. Bien que le Rekordmeister soit conscient de la qualité des Parisiens (tenants du titre), l'Allianz Arena s'attend à pouvoir renverser la situation.

"Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez céder votre billet à la personne la plus en forme que vous connaissez. Nous aurons besoin de tout le soutien possible", a d'ailleurs prévenu Kompany dans les catacombes du Parc des Princes mardi.

Pour Lothar Matthäus, véritable légende vivante du club, la défaite dans la capitale française n'a pas hypothéqué les chances de qualifications pour la finale, que du contraire : "Je pense que le Bayern atteindra la finale. Ils étaient déjà la meilleure équipe mardi", estime-t-il dans Kicker.





Il n'y a pas que la maîtrise technique de l'équipe de Vincent Kompany qui l'impressionne : "Leur supériorité physique leur permettra de passer. Je suis presque certain que le PSG ne pourra pas maintenir ce rythme pendant 90 ou 120 minutes à l'Allianz Arena".

Le retour de Kompany sur le banc peut changer beaucoup de choses

"Leur défense est trop fragile et ils ont manqué de souffle en fin de match. En cas de prolongation, l'avantage physique du Bayern sera encore plus marqué", poursuit Matthäus. Et puis, il y a le facteur Vincent Kompany, qui était suspendu au match aller, devant suivre la rencontre depuis la tribune de presse.

Pour Lothar Matthäus, cela change tout : "Vincent sera de retour sur le banc et il peut influencer le cours de la rencontre". Vince the Prince vivra plus que jamais le match le plus important depuis son arrivée sur le banc du Bayern. Et cette fois, il pourra directement transmettre ses instructions tactiques et galvaniser ses troupes. Vu la remontada d'il y a une semaine sur le terrain de Fribourg, quand Kompany a remobilisé tout son vestiaire à la mi-temps pour passer de 3-0 à 3-4 en 45 minutes, c'est tout sauf négligeable.