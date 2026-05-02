Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Ivan Leko devrait aligner quasiment la même équipe pour le déplacement à Anderlecht. Il dispose du même groupe que le week-end dernier.

C'est frappant de voir à quel point Hugo Vetlesen est devenu indispensable au Club de Bruges ces derniers temps, lui qui a gardé la cote auprès des supporters. Le milieu norvégien avait parfois perdu sa place cette saison sous Nicky Hayen. Depuis l'arrivée d'Ivan Leko, il est redevenu un joueur clé.

Aujourd'hui, Vetlesen est préféré à Raphael Onyedika devant la défense. Leko a expliqué ce choix avant le choc contre Anderlecht. S'il ne change rien à ce poste (à moins d'une surprise tactique face aux Mauves), il y a peu de chances qu'il bouge les autres lignes.

Pas de souci pour Leko

Bonne nouvelle pour l'entraîneur : les vingt joueurs qui étaient présents sur la feuille de match dimanche dernier à Gand (0-2) sont tous opérationnels. Leko n'a pas de nouveau problème à gérer, y compris concernant Hans Vanaken. Dans les buts, c'est Nordin Jackers qui tiendra la baraque, puisque Simon Mignolet est sur la touche.

Sous le slogan "mission à l'extérieur", le Club de Bruges a dévoilé sa sélection sur les réseaux sociaux. Sur le site officiel, on retrouve la liste complète des joueurs qui feront le déplacement chez le rival ce dimanche. Seul Argus Vanden Driessche a été ajouté par rapport au groupe présent contre La Gantoise.



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Le Club de Bruges n'a pas le droit à l'erreur

Vanden Driessche, gardien de 19 ans, devrait finir en tribune. Leko mise sur la continuité après la bonne prestation à Gand. Son équipe doit absolument prendre les trois points sur la pelouse d'Anderlecht.