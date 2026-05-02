Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

Muzamel Rahmat Kevin Vanbuggenhout
Muzamel Rahmat et Kevin Vanbuggenhout
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Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

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Le Bayern Munich de Vincent Kompany devra renverser le Paris Saint-Germain pour espérer rejoindre la finale de Ligue des champions. Mais la répétition générale en championnat n'a pas rassuré.

Le Bayern a réussi à arracher un partage 3-3 in extremis contre Heidenheim, la lanterne rouge de Bundesliga. La défense bavaroise montre des signes de faiblesse, quelques jours après avoir encaissé cinq buts à Paris. Vincent Kompany l'admet lui-même : "J'ai été défenseur, je sais ce que ça fait d'encaisser trop de buts en peu de temps."

Kompany reste fidèle à ses choix

Malgré ça, l'entraîneur garde son calme. Le coach belge rappelle que la saison dernière, le club avait connu une période similaire avant d'enchaîner huit matchs sans prendre de but. "Paris, c'est Paris, mais maintenant on doit réagir", explique-t-il, tourné vers le prochain grand rendez-vous.

Un retard d'un but

Mercredi, le Bayern tentera de renverser la vapeur en demi-finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, après avoir perdu 5-4 à l'aller. Pour préparer ce choc, Kompany a laissé plusieurs cadres sur le banc pendant une mi-temps contre Heidenheim.

Pas de risque avant de recevoir le Paris Saint-Germain

Un choix assumé par le coach belge. "Quand je prends une décision, je veux être d'accord avec moi-même dans cinq ans", explique-t-il. Il ne voulait pas prendre de risques inutiles avec ses joueurs, notamment en cas de blessure avant un match aussi important.

Un rendez-vous avec l'histoire

Lire aussi… Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse
Les titulaires, dont Harry Kane, sont entrés en jeu en seconde période. Le PSG n'a pas brillé en Ligue 1, avec un match nul contre Lorient 2-2. Le Bayern espère renverser la tendance mercredi et viser une nouvelle finale de Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée à six reprises.

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