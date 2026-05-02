Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

Mené 0-3, Westerlo a réagi avec caractère après la pause pour revenir à hauteur de OH Louvain 3-3. Une remontée qui permet aux Campinois de rester en tête des Europe Play-Offs (avec Genk) malgré une première mi-temps compliquée.

Le duel entre Westerlo et Oud-Heverlee Louvain en Europe Play-Offs a tenu toutes ses promesses avec un scénario renversant. Menés 0-3 à la pause, les Campinois ont trouvé les ressources pour revenir et arracher un partage 3-3. Ce point leur permet de reprendre la tête des PO avec 30 unités (égalité avec le KRC Genk), Louvain est lanterne rouge avec 19 points.

À sens unique en première période

Le début du match était à sens unique. Louvain a tout de suite mis la pression et a concrétisé sa domination grâce à Traore, suivi d'une déviation de George. Vaesen a conclu une belle action collective pour faire 0-3 à la pause.

Le réveil de Westerlo

Le visage de Westerlo a changé au retour des vestiaires. En seulement deux minutes, Sayyadmanesh et Sakamoto ont marqué coup sur coup, relançant le match. Louvain, qui contrôlait le match, a petit à petit perdu le fil face à Westerlo.

Poussés par leur public, les Campinois ont continué à attaquer. Sayyadmanesh, très actif, a trouvé le poteau avant d'égaliser sur penalty à la 68e minute. Louvain a eu du mal à sortir la tête de l'eau après avoir maîtrisé la première période.

Pas loin de l'exploit



En une mi-temps, les Campinois ont réussi à effacer leur énorme retard. Westerlo a même failli passer devant dans les dernières secondes. Sur une ultime occasion, Reynolds a tenté un petit ballon piqué qui est passé juste à côté du poteau.