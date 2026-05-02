Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

Lommel a fait la différence dans ce premier acte face au Beerschot. Les Anversois vont devoir réagir au match retour.

Lommel SK recevait Beerschot ce samedi soir pour la finale des Play-Offs Promotion. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera Dender pour tenter de monter en D1A. Un match très important pour les deux équipes.

Lommel frappe fort dès le début

Lommel a démarré très fort. Schoofs a ouvert le score après un quart d'heure de jeu. Une minute plus tard, Reyners a doublé la mise. Le Beerschot s'est retrouvé en grande difficulté en quelques minutes.

Mais les Anversois, relégués de Pro League la saison passée, n'ont pas abandonné. Van Eenoo a réduit l'écart avant la pause, bien servi par Dagba (ancien joueur du Paris Saint-Germain). Ce but a permis au Beerschot de rester dans le match.

Le rythme a un peu baissé après la pause. Lommel a continué à pousser, tout en restant prudent. De Grand a fait la différence à cinq minutes de la fin. Son but a permis à Lommel de reprendre deux longueurs d'avance, un avantage important avant le match retour.

Une exclusion en fin de match



Dans la foulée, Guendouz a été exclu après un deuxième carton jaune. Lommel prend une belle option dans cette double confrontation. Beerschot devra réagir s'il veut croire à une remontée et à un retour en D1A.