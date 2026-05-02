"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération
Photo: © photonews

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Longtemps international belge chez les jeunes, Ilay Camara représente désormais le Sénégal. Il revient sur son changement de nationalité.

Né dans la région anversoise, Ilay Camara a représenté la Belgique avec les U15 et les U16, avant d'être appelé chez les U21 pour un barrage qualificatif pour l'Euro face à la République Tchèque en 2024. Une rencontre passée en tribune. Depuis, il compte trois apparitions chez les 'grands'...avec le Sénégal.

"En fait, j'avais choisi le Sénégal depuis longtemps", avoue-t-il à La Dernière Heure. "C'est ainsi que je pouvais rendre mon papa et ma sœur, aussi née au Sénégal, le plus fiers. Mais c'est vrai que ce match en Tchéquie était pénible. Je jouais très bien au Standard à ce moment-là".

La Belgique trop passive ?

Pour la fédération, la rengaine est connue : Camara n'est pas le premier binational à tourner le dos à la Belgique pour faire honneur à ses racines : "Je conseille à la Belgique de mieux gérer les dossiers des binationaux. Karetsas a choisi la Grèce, Sadiki, le Congo, Bounida et El Ouahdi, le Maroc. Personne n'a essayé de me convaincre de jouer pour la Belgique. Alors que les arrières latéraux ne sont pas très nombreux", explique Camara.

L'Anderlechtois rêvait de disputer la CAN, il avait d'ailleurs été repris dans le groupe initial, avant de devoir déclarer forfait la mort dans l'âme. "Cela m'a fait terriblement mal de quitter le groupe. J'en ai beaucoup parlé avec Sadio Mané, qui a eu les mêmes blessures aux ischios au début de sa carrière. J'en ai aussi parlé avec Cheikhou Kouyaté quand il est venu s'entraîner avec les Futures, il a aussi eu la même blessure. Dommage, d'ailleurs, qu'il n'ait pas signé. Il aurait pu aider les jeunes d'Anderlecht".


Quoi qu'il en soit, Ilay Camara a aujourd'hui tiré les leçons de ses blessures, en se soignant de manière encore plus poussée. C'est qu'en fin de saison, il y a une participation à la Coupe du Monde à aller chercher. De quoi rapidement oublier son forfait pour la CAN.

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