🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

La prestation de Leandro Trossard va faire plaisir à Rudi Garcia à l'approche de la Coupe du monde. Le Belge a retrouvé des sensations et a montré qu'il pouvait encore faire la différence avec Arsenal.

Ces derniers mois, Leandro Trossard inquiète un peu le sélectionneur. Gêné parfois par des blessures, il a perdu sa place de titulaire à Arsenal au fil de la saison. Pas l'idéal, surtout dans une année de Coupe du monde.

Pourtant, lors du derby contre Fulham, Mikel Arteta a décidé de lui redonner sa chance sur l'aile gauche. Au départ, ce sont ses coéquipiers Bukayo Saka et Viktor Gyökeres qui ont brillé, chacun avec un but et une passe décisive. Mais Trossard avait lui aussi envie de se montrer : le Belge a délivré une très belle passe décisive avant la pause.

Trossard a surpris Timothy Castagne

Sur l'action, on a assisté à un duel entre deux Diables Rouges. Trossard a provoqué Timothy Castagne balle au pied et a réussi à le déborder après quelques feintes. Son geste était réussi, mais son centre l'était tout autant. Un ballon subtil et parfaitement dosé, idéal pour Gyökeres. L'attaquant suédois a placé une belle tête pour faire 0-3.

Trossard bewijst zijn waarde! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/DyEMjanAlZ — Play Sports (@playsports) May 2, 2026

Filip Joos, le commentateur flamand de PlaySports a adoré ce qu'a montré Trossard. "Leandro Trossard est en train de prouver à son entraîneur qu'il a eu tort. C'est une action fantastique, avec ses passements de jambes. Regardez-le, il a le sourire jusqu'aux oreilles." Une performance qui pourrait lui rapporter des points auprès de Mikel Arteta, mais aussi auprès du sélectionneur Rudi Garcia.





Trossard à nouveau décisif avec Arsenal

Le score n'a plus bougé après cette passe décisive : Arsenal s'impose 3-0 contre Fulham et met la pression sur Manchester City. Trossard n'avait plus été décisif depuis le match retour contre Leverkusen en Ligue des Champions. Malgré ce sursaut, on ne sait pas s'il va continuer l'aventure à Londres.