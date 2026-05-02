D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

Le statut de remplaçant de Raphael Onyedika au Club de Bruges se confirme et surprend. Le milieu nigérian doit, ces dernières semaines, se contenter d'une place sur le banc.

Ivan Leko a évoqué cette situation avec franchise en conférence de presse avant le topper de ce dimanche en déplacement au Sporting d'Anderlecht. Un choc lors duquel on imagine que Raphaël Onyedika cédera encore sa place de titulaire à Hugo Vetlesen, qui a les faveurs de Leko ces dernières semaines.

"Ce n'est pas parce que Rapha a été mauvais : même à l’Union, où il s’est blessé, il a fait son match”, explique Leko. "Mais Hugo a tout simplement été excellent et s’est mué en buteur décisif. Dans ce cas, on reste logiquement dans l’équipe. C’est tout simplement logique", estime le coach du Club de Bruges.

Ce message clair met Onyedika encore plus sous pression à un moment où son avenir alimente de toute façon les spéculations. Le milieu de terrain est depuis un moment cité sur le départ, le Club de Bruges visant un montant pouvant dépasser les 20 millions d’euros.

Vetlesen a gagné sa place, selon Leko

Malgré son statut de remplaçant, Onyedika reste un joueur au statut important au sein du noyau. Sa puissance physique, sa capacité de récupération et son sens du placement en ont fait, lors des saisons précédentes, un rouage indispensable de la machine brugeoise. Pourtant, la dynamique au milieu de terrain semble avoir changé.

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Leko souligne que la situation n’est pas définitive et que les prestations à l’entraînement et en match restent déterminantes. Tout indique néanmoins que la hiérarchie est claire pour l’instant et qu’Onyedika doit patienter pour voir s’il peut récupérer sa place. Quoi qu'il en soit, le Nigérian fait partie des quelques Gazelles qu'on imagine sur le départ cet été...