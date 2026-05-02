Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Sous pression après les derniers résultats, Monaco a su réagir à Metz. Sans briller, les Monégasques ont pris les trois points dans la course à l'Europe à deux journées de la fin du championnat.

L'AS Monaco est allé gagner 1-2 à Metz après une rencontre serrée. Cette victoire permet aux Monégasques de rester dans la course à l'Europe, en profitant du faux pas de Marseille (défaite 3-0 contre Nantes) un peu plus tôt dans la journée.

Une victoire dans la douleur

Le match n'a pas été simple pour les Monégasques. Metz a joué avec beaucoup d'envie, en gagnant pas mal de duels, ce qui a empêché Monaco de développer son jeu. Titulaire, Paul Pogba a essayé de se montrer, mais il n'a pas influencé le jeu.

Metz a frappé en premier au retour des vestiaires. Les Grenats ont trouvé la faille et ont ouvert le score sur coup de pied arrêté. Monaco a dû réagir pour rester dans le match. Les changements de Sébastien Pocognoli ont apporté plus d'énergie à son équipe.

Balogun a sonné la révolte

Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Folarin Balogun a remis les deux équipes à égalité. Les deux équipes ont tout donné en fin de match, avec des occasions de chaque côté.

Plutôt la Conference League que la Ligue des champions


C'est Ansu Fati qui a offert la victoire à Monaco dans les derniers instants. À deux journées de la fin, Monaco est sixième avec 54 points, derrière Rennes (56 points, avec un match en moins), et devrait passer par les tours préliminaires de la Conference League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Metz
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union ! Analyse

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union !

23:20
2
Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

22:55
🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

23:03
🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

22:13
5
Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

22:30
Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

22:04
Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

21:00
🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

21:20
Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

20:30
Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

20:12
Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

20:00
Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

19:30
Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

19:00
📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

18:30
D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

18:00
Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

17:36
Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

17:00
Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

16:34
Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

16:00
Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

15:30
🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

15:00
Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

14:30
Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

14:00
1
Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

13:30
1
Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

13:00
1
Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

12:30
"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

12:00
4
Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

11:30
Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

11:00
Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

10:30
La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

10:00
Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
1
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30
Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 32
Nantes Nantes 3-0 Marseille Marseille
PSG PSG 2-2 Lorient Lorient
Metz Metz 1-2 Monaco Monaco
Nice Nice 1-1 Lens Lens
Lille OSC Lille OSC 15:00 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 17:15 Toulouse Toulouse
Paris FC Paris FC 17:15 Brest Brest
Auxerre Auxerre 17:15 Angers Angers
Lyon Lyon 20:45 Rennes Rennes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved