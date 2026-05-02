Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

Sous pression après les derniers résultats, Monaco a su réagir à Metz. Sans briller, les Monégasques ont pris les trois points dans la course à l'Europe à deux journées de la fin du championnat.

L'AS Monaco est allé gagner 1-2 à Metz après une rencontre serrée. Cette victoire permet aux Monégasques de rester dans la course à l'Europe, en profitant du faux pas de Marseille (défaite 3-0 contre Nantes) un peu plus tôt dans la journée.

Une victoire dans la douleur

Le match n'a pas été simple pour les Monégasques. Metz a joué avec beaucoup d'envie, en gagnant pas mal de duels, ce qui a empêché Monaco de développer son jeu. Titulaire, Paul Pogba a essayé de se montrer, mais il n'a pas influencé le jeu.

Metz a frappé en premier au retour des vestiaires. Les Grenats ont trouvé la faille et ont ouvert le score sur coup de pied arrêté. Monaco a dû réagir pour rester dans le match. Les changements de Sébastien Pocognoli ont apporté plus d'énergie à son équipe.

Balogun a sonné la révolte

Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Folarin Balogun a remis les deux équipes à égalité. Les deux équipes ont tout donné en fin de match, avec des occasions de chaque côté.

Plutôt la Conference League que la Ligue des champions



C'est Ansu Fati qui a offert la victoire à Monaco dans les derniers instants. À deux journées de la fin, Monaco est sixième avec 54 points, derrière Rennes (56 points, avec un match en moins), et devrait passer par les tours préliminaires de la Conference League.