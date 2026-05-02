Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

Andi Zeqiri vit une saison cauchemardesque en Pologne. Elle pourrait même se conclure par une relégation.

L'été dernier, le sort d'Andi Zeqiri a longtemps été incertain. Après ses dix buts en Rouches, le Standard était loin d'être contre de l'acquérir définitivement, en profitant de la relation cassée le nouant à Genk. Mais les Liégeois n'avaient pas les liquidités nécessaires.

"Je sentais qu'on avait confiance en moi et j'étais placé dans de bonnes conditions pour performer. J'ai discuté deux fois avec Marc Wilmots. Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi, mais il restait un écart financier", expliquait-il en novembre dernier. C'est donc le Widezw Łódź qui a raflé la mise pour deux millions.

Pas un coup dans le mille : l'international suisse n'a marqué qu'un seul but dans le championnat polonais et n'a disputé qu'une maigre minute sur les quatre derniers matchs d'Ekstraklasa locale. Et pourtant, il y a urgence : malgré plus de 22 millions dépensés, le Widezw (qui a également été chercher Stelios Andreou à Charleroi) est virtuellement relégable.

Le Widezw Łódź dans de sales draps

Zeqiri et les siens comptent deux points de retard sur le Pogon Szczecin, première équipe hors de la zone rouge, qui compte un match de moins. Le Widezw n'a plus que trois matchs pour éviter une relégation qui serait catastrophique, à l'opposé des ambitions de la direction.

Les investissement ont pourtant été de taille. Piotr Szarpak, ancien joueur du club, explique au média local Lodzki Sport que l'argent a été très mal dépensé : "Dans une certaine mesure, tous les transferts et les sommes dépensées n'ont pas été à la hauteur des attentes, non seulement des supporters, mais aussi des joueurs eux-mêmes. Il y a eu, au fond, une certaine inertie et peut-être une méconnaissance du niveau élevé de l'Ekstraklasa".





Zeqiri et les autres transfuges ne justifient pas leur prix

Il ne mâche pas ses mots : "En début de saison, l'équipe semblait trouver ses marques, mais ce n'était qu'une illusion. L'argent dépensé ne s'est pas traduit par de la qualité. Les résultats sportifs actuels ne reflètent manifestement pas l'ampleur des investissements. Je ne suis pas certain que le Widzew aurait fait moins bien sans ces transferts à plusieurs millions d'euros. Il est même possible que les résultats n'aient pas été si mauvais".

Andi Zeqiri n'échappe pas aux critiques : "C'est un joueur qui gesticule plus qu'il n'aide l'équipe. Zeqiri essaie, mais les résultats sont décevants, et parfois même ses entrées en jeu créent de la nervosité au lieu de dynamiser l'équipe. J'espère qu'il a été supervisé avant son transfert, car parfois, je n'en crois pas mes yeux. Si c'est le cas, ils ont probablement fait une erreur en recrutant un joueur avec un tel profil".

Une vraie descente aux enfers pour le Suisse, qui avait justement réussi à se faire adopter par les supporters du Standard pour son côté volontaire et sa générosité. La greffe n'aura jamais pris de la même manière en Pologne.

Son club, vu comme le nouveau riche du championnat polonais, sera-t-il contraint de le revendre dès cet été ? La situation ne sera pas simple, Zeqiri ayant signé un contrat jusqu'en 2029.