Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

Plus que cinq journées et nous saurons qui décrochera le titre lors des Champions' Playoffs. L'Union a même encore six matchs à disputer, puisqu'il y a aussi la finale de la Coupe. De quoi promettre des semaines intenses au groupe, pour le plus grand plaisir d'Adem Zorgane.

A trois semaines de la fin de la saison, l'Union Saint-Gilloise est bien placée pour réaliser le doublé : l'équipe compte deux points d'avance sur le Club de Bruges en championnat et disputera le 14 mai la finale de la Coupe de Belgique contre Anderlecht. Tout en ayant vécu des moments inoubliables en Ligue des Champions.

Une saison XXL à laquelle Adem Zorgane n'est pas étranger. Le milieu de terrain algérien transféré de Charleroi l'été dernier s'est directement imposé et n'a eu aucune difficulté à s'adapter au rythme du champion en titre. C'est d'ailleurs même lui qui l'a dicté.

Des prestations de choix, notamment en Ligue des Champions

De quoi lui valoir une participation à la Coupe du Monde avec l'Algérie ? Zorgane était de la partie à la CAN mais n'a pas été repris lors du rassemblement de mars. Doit-il rejoindre un grand championnat pour être définitivement sûr de sa place ?

Le joueur n'a jamais écarté un transfert à l'issue de sa première saison au Parc Duden mais n'en est pas encore là : "C'est vrai que je veux toujours m'améliorer et que j'ai certains objectifs individuels. Prenons d'abord deux trophées ici, et ensuite on verra. Mes meilleures années arrivent maintenant", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.







N'a-t-il pas attendu trop longtemps en restant cinq ans en Belgique ? "Le fait qu'on dise que je suis déjà plus âgé (il a fêté ses 26 printemps en janvier NDLA) ne me dérange pas. Il y aura forcément des opportunités.

"Cela pourrait bien être la plus belle saison de ma vie. J'espère qu'on pourra aller au bout du doublé, parce qu'alors, en un an, j'aurai remporté le titre, gagné la Coupe, joué la Ligue des champions, disputé la CAN et une Coupe du monde. On ne peut pas faire mieux !", conclut-il, rêveur.