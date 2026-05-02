Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

Scott Crabbé, journaliste football
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Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique
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Ce dimanche, le Standard se déplacera à l'Antwerp. Vincent Euvrard est revenu en conférence de presse sur plusieurs de ses choix face à Genk.

L'un des changements les plus marquants face au Racing aura été la sortie de Steeven Assengue dans les dix dernières minutes. Le jeune arrière droit avait pourtant lui-même relayé Marlon Fossey au repos. Mais Vincent Euvrard explique qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un changement sanction, même si le joueur n'était pas blessé.

"Ce n'était certainement pas sur avis médical. Bien que le staff médical ait eu la suspicion qu'il aurait eu du mal à tenir 45 minutes à haute intensité. Si je l'avais su avant, je ne l'aurais peut-être pas fait (le faire rentrer au jeu NDLR) mais je voulais le lancer dans le bain et voir comment il se débrouillait. Et je trouve qu'il a très bien commencé, avec quelques actions très intéressantes en conduite de balle", explique-t-il en conférence de presse.

Assengue a fait bonne impression : "C'est un peu comme un serpent, il se faufile bien. Il a été dans plusieurs combinaisons intéressantes sur le coté droit et a aussi récupéré quelques ballons. Mais je sentais que l'équipe commençait à faiblir et que ses retours défensifs n'étaient plus de la même qualité, il y avait moins d'intensité".

"Je voulais apporter un peu plus de poids offensif, mais Genk continuait à pousser offensivement. Je voulais passer à une défense à quatre, ça explique aussi son remplaçement. Cela peut paraître dur de faire sortir un joueur qui était entré en cours de match, mais comme je lui ai dit, jouer 35 minutes après une longue blessure, c'est plus positif qu'autre chose. Ce n'est pas une punition et ce n'était évidemment pas prévu. Cela peut être un coup sur la tête pour certains joueurs, mais je ne le vois pas comme ça", poursuit Euvrard.

"Il doit continuer à apprendre et à reconstruire sa condition physique, c'est déjà un profil très explosif, il doit désormais tenir plus longtemps, via des exercices de prévention de blessure, en prenant plus de coffre", conclut-il à son sujet.

Euvrard veut retrouver plus de stabilité derrière

L'entraîneur du Standard a abordé un autre cheval de bataille : "On doit pouvoir se réappuyer sur notre solidité défensive. On n'a pas été en mesure de ramener de clean-sheet pour le moment, on a été menés dans chaque match. Huit buts marqués en cinq matchs, ce n'est pas mal pour une équipe qui avait moins d'un but par match de moyenne en phase classique, maintenant il faut trouver l'équilibre".

Josué Homawoo était présent à ses côtés face à la presse, un indice quant à une titularisation face à l'Antwerp après avoir commencé sur le banc contre Genk ? La question a fait sourire Euvrard : "Je ne regarde pas à ça. Avec lui, Ibe (Hautekiet), Daan (Dierckx), David (Bates) et Henry (Lawrence), il y a cinq joueurs qui se battent pour trois places. 

"Dans le jeu, il faut chercher la limite sans la dépasser. Quelqu'un comme Josué qui nous permet de gagner des duels très haut dans le jeu nous a déjà fait beaucoup de bien. C'est sûr que cela nous expose lorsqu'il passe à côté d'un duel ou ne parvient pas à intervenir, mais c'est inévitable, si vous regardez le match entre le PSG et le Bayern, vous voyez aussi que cela est arrivé et que ça a coûté des buts", conclut Euvrard.

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