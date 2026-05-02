Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

L'avenir de Nicolo Tresoldi au Club de Bruges pourrait devenir un sujet important. Il n'est là que depuis une saison, mais il s'est imposé et de plus en plus de clubs étrangers s'intéressent à lui.

Selon plusieurs sources, le Borussia Dortmund aurait entamé des démarches concrètes. Le journaliste Florian Plettenberg a confirmé que le club suivait Nicolo Tresoldi avec insistance.

🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund are closely monitoring Gonzalo Garcia. The 22 y/o striker is on the shortlist alongside other candidates such as Fisnik Asllani and Nicolo Tresoldi, among others. #BVB



At the moment, however, there are no talks with Garcia. Nothing advanced. 🇪🇸 pic.twitter.com/wrZj9pk0oD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026

Des premiers contacts avec Tresoldi

D'après les médias allemands, des premiers échanges auraient eu lieu entre l'entourage de Tresoldi et les clubs intéressés. Aucune offre officielle n'a été faite, mais en coulisses, les dirigeants et les agents travaillent à un possible transfert. Précédemment, un club dont le nom n'a pas filtré aurait proposé environ 15 millions d'euros, mais ce montant est jugé insuffisant.

La valeur marchande du buteur grimpe en flèche. En Allemagne, on parle d'un prix de vente situé entre 25 et 30 millions d'euros. L'Atlético Madrid est cité comme une destination possible.

Une grosse marge de progression

Sur le plan sportif, Tresoldi réalise un début de saison remarquable. Le jeune attaquant en est à 18 buts en 53 matchs. Il est redoutable et ne ménage pas ses efforts, ce qui en fait l'un des jeunes buteurs les plus prometteurs de Jupiler Pro League.



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Le Club de Bruges sait que son joueur plaît beaucoup, mais ils aimeraient le garder encore au moins un an. En interne, on est convaincu qu'il peut s'améliorer, que ce soit physiquement ou tactiquement. Si un club arrive avec un gros chèque, ce sera compliqué de refuser.

Pour l'instant, Tresoldi se concentre sur le titre avec Bruges, mais ça s'active "derrière" son dos pour son transfert.