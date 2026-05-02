Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Ça s'emballe pour la révélation du Club de Bruges : les gros clubs se l'arrachent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'avenir de Nicolo Tresoldi au Club de Bruges pourrait devenir un sujet important. Il n'est là que depuis une saison, mais il s'est imposé et de plus en plus de clubs étrangers s'intéressent à lui.

Selon plusieurs sources, le Borussia Dortmund aurait entamé des démarches concrètes. Le journaliste Florian Plettenberg a confirmé que le club suivait Nicolo Tresoldi avec insistance.

Des premiers contacts avec Tresoldi

D'après les médias allemands, des premiers échanges auraient eu lieu entre l'entourage de Tresoldi et les clubs intéressés. Aucune offre officielle n'a été faite, mais en coulisses, les dirigeants et les agents travaillent à un possible transfert. Précédemment, un club dont le nom n'a pas filtré aurait proposé environ 15 millions d'euros, mais ce montant est jugé insuffisant.

La valeur marchande du buteur grimpe en flèche. En Allemagne, on parle d'un prix de vente situé entre 25 et 30 millions d'euros. L'Atlético Madrid est cité comme une destination possible.

Une grosse marge de progression

Sur le plan sportif, Tresoldi réalise un début de saison remarquable. Le jeune attaquant en est à 18 buts en 53 matchs. Il est redoutable et ne ménage pas ses efforts, ce qui en fait l'un des jeunes buteurs les plus prometteurs de Jupiler Pro League.

Lire aussi… Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Le Club de Bruges sait que son joueur plaît beaucoup, mais ils aimeraient le garder encore au moins un an. En interne, on est convaincu qu'il peut s'améliorer, que ce soit physiquement ou tactiquement. Si un club arrive avec un gros chèque, ce sera compliqué de refuser.

Pour l'instant, Tresoldi se concentre sur le titre avec Bruges, mais ça s'active "derrière" son dos pour son transfert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

22:30
Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

19:00
D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

D'incontournable à mis sur le banc : Ivan Leko explique la situation d'un Brugeois

18:00
Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union ! Analyse

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : trois suspendus de taille pour l'Union !

23:20
2
Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

Le tournant que Bruges attendait ! Acculée comme jamais, l'Union cède dans le moneytime à Saint-Trond

22:55
🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

22:13
5
🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

23:03
Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

Finale des Promotions Play-Offs : Lommel remporte le match aller et prend une option face au Beerschot

22:04
Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

Un objectif très compliqué : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli garde espoir

21:40
🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

🎥 Rudi Garcia va apprécier : un Diable Rouge sort la tête de l'eau au meilleur moment

21:20
Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

Le Bayern secoué avant le PSG : Vincent Kompany assume et envoie un message fort

21:00
Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

20:12
Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

Loin de Lille ? Thomas Meunier ne veut pas s'arrêter et il le fait clairement comprendre

20:30
Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

Personne ne s'y attendait : Westerlo revient de l'enfer face à OHL

20:00
Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

14:00
1
📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

📷 La surprenante transformation physique du bourreau des Diables Rouges au Mondial 2014

18:30
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

Le futur directeur sportif d'Anderlecht plus proche que jamais : son club l'a mis à la porte

15:30
Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

Sept changements : Kompany fait tourner... et le Bayern évite la défaite d'extrême justesse

17:36
Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

17:00
Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

16:34
Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

Le Real Madrid peut souffler : Thibaut Courtois sera bien de retour pour une échéance très attendue

16:00
🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

15:00
Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

Genk pourrait gagner des millions cet été grâce à des pourcentages à la revente bien négociés

14:30
"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

"Je conseille à la Belgique de mieux gérer ça" : les mots forts d'Ilay Camara à la fédération

12:00
4
Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

Une saison à l'Union et puis s'en va pour Adem Zorgane ? "Prenons d'abord deux trophées"

13:00
1
Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

Toujours pas de Biondic et de Zeneli ? Les compos probables de Saint-Trond - Union

12:30
Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

13:30
1
Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

Keisuke Goto, traître à la nation ? Il répond à Anderlecht

10:30
La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

La finale de la Coupe de Belgique finalement diffusée en télé ? Un candidat sort du bois

10:00
"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

01/05
Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

Sorti 37 minutes après son entrée, un changement sanction ? Vincent Euvrard s'explique

11:30
Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

Le X Factor : pour cette légende du club, c'est le retour de Vincent Kompany qui va qualifier le Bayern

11:00
Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

01/05
Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 13:30 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 18:30 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved