Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Et maintenant un retour... en Premier League pour Lukaku ? "Plusieurs clubs sont entrés en contact"

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À chaque jour ou presque sa rumeur concernant Romelu Lukaku. D'Angleterre, désormais, on affirme que le Diable Rouge envisage un retour en Premier League.

Un départ de Naples cet été semble dans les tuyaux pour Romelu Lukaku. Alors qu'il lui reste encore un an de contrat chez les Partenopei, le Diable Rouge semble avoir brûlé ses vaisseaux et ne plus être en odeur de sainteté au Napoli suite à l'imbroglio entourant sa revalidation. Durant et après la trêve internationale, il a en effet ignoré les ultimatums du club pour privilégier une rééducation à Anvers, chez Lieven Maesschalck.

Récemment, Lukaku avait eu une discussion qu'on pensait positive avec sa direction, mais même s'il pourrait bel et bien être autorisé à rejouer pour le Napoli d'ici à la fin de saison, la confiance paraît brisée - y compris avec son coach Antonio Conte. 

Reste à savoir où "Big Rom" pourrait évoluer la saison prochaine. Les supporters du RSC Anderlecht rêvent d'un retour au bercail, mais cela semble impossible. Ce vendredi, une rumeur surgissait en Italie, affirmant que c'était l'AC Milan qui tentait à nouveau sa chance, après avoir été proche de signer Lukaku en 2023 et 2024.

Romelu Lukaku de retour en Premier League ?

Voilà maintenant qu'en Angleterre, TeamTalk assure que Romelu Lukaku pourrait finalement revenir... en Premier League. "Nous pouvons confirmer que des intermédiaires explorent activement des opportunités ailleurs qu'en Italie, y compris un retour potentiel en Premier League", lit-on. "Des contacts ont été pris avec divers clubs anglais pour jauger leur intérêt concernant un deal potentiel". 



Lire aussi… Le Club de Bruges en "mission" à Anderlecht : Ivan Leko prêt à jouer la carte de la continuité

Tout dépendrait, préicse TeamTalk, de l'état physique du joueur et de l'aspect financier. Mais le média anglais affirme savoir que le Napoli demanderait 20 millions de livres (environ 23 millions d'euros) pour le Diable Rouge. Un montant qui, déjà, confirme que le Sporting d'Anderlecht sera hors du coup cet été et devra attendre son tour, probablement durant l'été 2027, comme c'était initialement prévu. 

La Premier League réussit à Romelu Lukaku 

La Premier League, Lukaku la connaît bien sûr par coeur : il y a porté les couleurs de Chelsea, West Bromwich Albion, Everton et Manchester United. Un nouveau retour chez les Blues paraît fort peu probable mais nombreux sont les clubs ayant les moyens de payer les 20 millions de livres demandés par Naples, en première comme en deuxième moitié de tableau. 

Durant sa carrière, Romelu Lukaku a disputé 278 matchs de Premier League et inscrit 121 buts (pour 37 passes décisives données). Durant sa dernière saison anglaise, en 2021-2022, il avait inscrit 15 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues pour Chelsea, dont 8 en 26 matchs de Premier League. Il avait ensuite signé à l'Inter Milan. 

Nul doute que le transfert de Lukaku sera encore l'une des sagas de l'été. En plus de l'Angleterre, on a déjà cité le Diable Rouge en Arabie Saoudite, où il avait été proche de signer avant de s'engager à l'AS Rome en 2024. Et Anderlecht ? Au Lotto Park, on attend son retour comme le messie, et beaucoup espéraient qu'il débarque gratuit au terme de son contrat à Naples, en juin 2027...

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