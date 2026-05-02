Le grand rival du Norwich City de Philippe Clément est promu en Premier League

Ipswich Town peut faire la fête : suite à leur victoire contre QPR ce samedi, lors de la 46e et dernière journée de Championship, les Tractor Boys retrouvent la Premier League.

Ipswich Town est promu en Premier League : suite à sa victoire (3-0) contre Queens Park Rangers lors de la 46e et dernière journée de Championship, le club du Suffolk a assuré sa promotion en tant que dauphin de Coventry City (84 points). Ces derniers avaient déjà assuré leur titre de champion et la promotion en Premier League la semaine passée.

La différente avait été faite dès les premières minutes du match en faveur d'Ipswich avec des buts rapides signés George Hirst (3e) et Jaden Philogene (9e). Le 3-0 est tombé en fin de rencontre des oeuvres de Kasey MacAteer (85e).

C'est une remontée rapide pour Ipswich Town, qui avait été relégué en Championship au terme de la saison 2024-2025 de Premier League. Cette promotion se fait aux dépens du 3e au classement, Millwall (où évolue le Belge Casper de Norre), qui avait fait le job mais n'a pas pu profiter d'un faux pas d'Ipswich et termine à un petit point (83).

Wrexham United manque les Playoffs

Millwall City participera aux Playoffs, tout comme Southampton et Middlesbrough qui comptent tous deux 80 points, et Hull City qui en compte 73 et a dépassé Wrexham United au finish lors de la dernière journée.



Norwich City s'est incliné face à Hull (2-1), mais ne pouvait de toute façon plus s'inviter dans les Playoffs pour la montée. Ce sera pour la saison prochaine pour Philippe Clément et les Canaris, qui grinceront cependant des dents en voyant leur rival historique Ipswich Town retrouver la Premier League avant eux.