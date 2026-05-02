Senne Lammens... à vendre ? La drôle d'info d'un média espagnol, rapidement démentie

Senne Lammens aurait-il déjà été... mis en vente par Manchester United ? On en doute bien sûr fort, mais c'est ce que l'habituellement assez sérieux média AS a affirmé cette semaine.

Senne Lammens est probablement le maître-achat de Manchester United cette saison, surtout si l'on considère qu'il n'a coûté "que" 21 millions aux Red Devils l'été dernier. Après une période d'adaptation, le Belge est devenu le n°1 incontesté et a enchaîné les performances de haut vol ; beaucoup voient en Lammens la raison de la sérénité retrouvée au sein de la défense mancunienne.

À 23 ans seulement, Senne Lammens a également tout l'avenir devant lui. Autant dire que l'information publiée dans le quotidien espagnol AS selon laquelle il ferait partie des 13 joueurs placés sur le marché par Manchester United cet hiver était particulièrement surprenante, et difficile à croire. Pourtant, AS n'est pas un média considéré comme particulièrement peu fiable.

Non, Manchester United n'a pas mis Lammens en vente

TeamTalk, média anglais, a donc décidé d'en avoir le coeur net. Le journaliste suiveur de ManU pour TT, Graeme Bailey, a investigué et conclu qu'en effet, c'était selon lui une fake news de la part d'AS. "Je peux confirmer que le club est ravi de la signature de Senne Lammens. N'oublions pas que le département du gardien de but était une grosse inquiétude et il est arrivé et s'est adapté brillamment, ils l'adorent", assure Bailey.

"United est persuadé d'avoir fait une excellente affaire. Il y aura beaucoup de mouvement cet été à ce poste, mais ce sera pour les départs de Onana et Bayindir. Lammens est bien installé comme le n°1 de Manchester United", conclut le reporter anglais, sans surprise.



Senne Lammens a entre temps également acquis un autre statut en sélection nationale, devenant le n°2 derrière Thibaut Courtois. Il participera à la Coupe du Monde avec les Diables Rouges, même s'il ne devrait pas y jouer de match autre qu'un éventuel troisième match de poule sans enjeu.