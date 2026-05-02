Jamais contacté par Rudi Garcia, ce Diable Rouge y croit encore : "Il ne me doit aucune explication"

Mandela Keita peut-il s'inviter en dernière minute chez les Diables Rouges ? Sa dernière sélection date de juin 2024, et Rudi Garcia ne l'a jamais contacté.

Mandela Keita (23 ans) faisait partie des joueurs qu'on imaginait pouvoir se faire une place dans le groupe des Diables Rouges lors du dernier rassemblement, pour le stage aux USA. L'ancien de l'Antwerp est titulaire indiscutable à Parme, qui réalise une saison très correcte en Serie A et a assuré son maintien tranquillement.

Malheureusement pour Keita, il évolue à un poste où la concurrence est rude. Garcia a privilégié un profil comme celui de Nathan De Cat, très prometteur et aux caractéristiques jugées "uniques" par le sélectionneur, alors que Mandela Keita est assez proche de garçons comme Nicolas Raskin, Romeo Lavia ou Albert Sambi Lokonga, pour citer d'autres Diables potentiels.

Garcia n'a pas contacté Mandela Keita

On ne doute pas que le médian de Parme soit toutefois dans le viseur du sélectionnneur, mais Keita révèle dans une interview accordée au Nieuwsblad qu'il n'a jamais été en contact avec Rudi Garcia. Et il ne s'en formalise pas : "À mes yeux, ce n'est absolument pas nécessaire. Il ne doit pas m'envoyer "hé, Mandela, voici la raison pour laquelle tu n'es pas repris" ou "voilà ce que tu dois faire pour avoir tes chances". S'il fait ça avec tout le monde, il a du boulot", souligne Keita.

"Si j'en suis, je serai très fier. Si je n'en suis pas, ce sera une déception mais ce sera à moi de travailler plus dur", estime-t-il. "Et j'espère alors que quelqu'un m'offrira des tickets pour aller à la Coupe du Monde : même en tant que touriste, ce serait sympa d'assister à des matchs aux USA. Même si j'ai vu que les prix avaient bien grimpé !".

Mandela Keita a-t-il ses chances ?

Reste une question : quelles sont les chances de Mandela Keita ? Dans son rôle de n°6-8, la concurrence est rude, surtout si l'on prend en considération que Hans Vanaken, par exemple, était absent en mars dernier et assuré d'être présent. Nathan De Cat, appelé pour la première fois, a peut-être pris une option pour être la surprise du chef lors de la sélection finale.





Sans blessures, Keita n'a en réalité presque aucune chance d'être appelé. Mais son statut de titulaire en Serie A l'a peut-être fait passer devant quelques autres joueurs tels qu'Albert Sambi Lokonga voire même Charles Vanhoutte dans l'esprit du sélectionneur. A-t-il pour autant devancé des candidats sérieux comme Bryan Heynen ou Romeo Lavia ? Comme on le disait plus haut : la concurrence est très solide...