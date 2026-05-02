La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

Axel Witsel et Gérone jouaient hier soir contre Majorque. Ils ont signé une mauvaise opération dans la lutte pour le maintien.

Lorsqu'Axel Witsel a disputé ses premières minutes de la saison avec Gérone, l'équipe était déjà dernière du classement. En compagnie d'autres joueurs d'expérience comme Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Portu ou Cristhian Stuani, le Diable Rouge a petit à petit aidé le group à remonter la pente.

Mais pour les équipes engluées dans cette lutte pour ne pas descendre dès le début de la saison, la pente est un peu plus raide que pour les autres. Après être un temps sorti de la zone rouge, Gérone s'en rapproche à nouveau dangereusement.

Witsel et Gérone dans une mauvaise posture

Surprenant troisième de Liga il y a deux ans, en Ligue des Champions la saison dernière, le club est aujourd'hui seizième. Hier, il défiait Majorque, qui comptait trois points de moins au coup d'envoi, juste au-dessus des relégables.

Axel Witsel a disputé les 90 minutes mais n'a pas réussi à aider les siens. Majorque s'est imposé 0-1 grâce à un but inscrit juste avant la pause par Samu Costa pour revenir à hauteur de son adversaire du soir au classement.



Les deux équipes comptent désormais 38 points et pourraient être dépassées par Alavès, qui en a 36. Derrière, viennent ensuite les trois relégables : le FC Séville (au bord d'une relégation historique avec 34 points), Levante (33) et le Real Oviedo de Leander Dendoncker, lanterne rouge du championnat espagnol avec 28 unités. Cinq journées sont encore au calendrier de la Liga, mais Gérone n'a désormais plus que quatre rencontres pour assurer son maintien.