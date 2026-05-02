🎥 Cette fois, ça ne passe pas : quand Kevin Mac Allister joue la faucheuse et laisse l'Union à dix

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L'Union Saint-Gilloise joue en ce moment à Saint-Trond. Les hommes de David Hubert sont à dix contre onze depuis la dixième minute.

L'Union devait se méfier pour ce déplacement toujours périlleux au Stayen : ses trois défenseurs centraux était sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Kévin Mac Allister n'y a toutefois pas été de main morte dans ses premières interventions.

Sans même prendre de carte jaune, le défenseur argentin a été exclu en tant que dernier homme après avoir fauché Ilias Sebaoui, qui avait profité d'une ouverture complètement manquée d'Adem Zorgane.

Mac Allister se sacrifie

Malgré le retour de Christian Burgess, l'attaquant du STVV semblait bien pouvoir se présenter en duel face à Kjell Scherpen, l'arbitre a donc sorti le carton rouge. Après avoir été tant décrié pour ses interventions à la limite restant non sanctionnées, Mac Allister ne pouvait cette fois pas échapper à l'exclusion.

🟥 | Kevin Mac Allister est exclu pour cette faute sur Ilias Sebaoui ! 😳⛔️



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De quoi placer l'Union en situation bien délicate dans le Limbourg : les visiteurs ont passé la première mi-temps complètement repliée dans leur rectangle.