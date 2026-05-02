🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie

Bousculé par le PSV, l'Ajax Amsterdam a arraché un point. Un partage qui ne change pas grand-chose au classement en Eredivie.

Le choc entre l'Ajax Amsterdam et le PSV a démarré dans une ambiance glaciale. Obligés de rendre hommage à leur rival champion, les joueurs d'Amsterdam ont été sifflés par leur propre public.

Le malaise s'est vite transformé en cauchemar, Pepi a ouvert le score pour le PSV après quelques secondes. L'attaquant s'est retrouvé seul au deuxième poteau et n'avait qu'à tendre son pied pour marquer.

Heureusement, Mika Godts a rapidement sonné la révolte. Très actif sur son côté, l'ailier belge a apporté de la vitesse. Sur un corner bien travaillé, le Diable Rouge a remis le ballon à Gaaei, qui a égalisé à la 11e minute.

L'entrée des remplaçants du PSV a fait craquer la défense de l'Ajax. Sur un centre millimétré de Man, Boadu a surgi pour climatiser le stade et redonner l'avantage aux champions.

Godts l'homme à tout faire de l'Ajax

Godts a encore une fois prouvé que c'était le patron de l'équipe. L'ailier a déclenché une frappe de l'extérieur de la surface qui a terminé au fond des filets. Un but qui permet à l'Ajax de ne pas perdre face à son ennemi juré. Les Amstellodamois conservent leur quatrième place, mais sont sous la menace de Twente, qui pourrait les dépasser demain.



