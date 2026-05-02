🎥 Le patron, c'est lui : Mika Godts sauve l'Ajax avec un coup de génie
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Bousculé par le PSV, l'Ajax Amsterdam a arraché un point. Un partage qui ne change pas grand-chose au classement en Eredivie.
Le choc entre l'Ajax Amsterdam et le PSV a démarré dans une ambiance glaciale. Obligés de rendre hommage à leur rival champion, les joueurs d'Amsterdam ont été sifflés par leur propre public.
Le malaise s'est vite transformé en cauchemar, Pepi a ouvert le score pour le PSV après quelques secondes. L'attaquant s'est retrouvé seul au deuxième poteau et n'avait qu'à tendre son pied pour marquer.
Mika Godts passeur décisif
Heureusement, Mika Godts a rapidement sonné la révolte. Très actif sur son côté, l'ailier belge a apporté de la vitesse. Sur un corner bien travaillé, le Diable Rouge a remis le ballon à Gaaei, qui a égalisé à la 11e minute.
L'entrée des remplaçants du PSV a fait craquer la défense de l'Ajax. Sur un centre millimétré de Man, Boadu a surgi pour climatiser le stade et redonner l'avantage aux champions.
Godts l'homme à tout faire de l'Ajax
Godts a encore une fois prouvé que c'était le patron de l'équipe. L'ailier a déclenché une frappe de l'extérieur de la surface qui a terminé au fond des filets. Un but qui permet à l'Ajax de ne pas perdre face à son ennemi juré. Les Amstellodamois conservent leur quatrième place, mais sont sous la menace de Twente, qui pourrait les dépasser demain.
Wie anders dan Mika Godts! 🤩🇧🇪 pic.twitter.com/Fxhp1HuIgb— Play Sports (@playsports) May 2, 2026
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