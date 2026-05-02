Mis aux oubliettes par Besnik Hasi, il n'a pas fort envie de revenir à Anderlecht

Cédric Hatenboer était le premier achat de l'ère Olivier Renard, un transfert dont le RSC Anderlecht se réjouissait. Mais le Néerlandais ne s'est jamais adapté.

Quand Cédric Hatenboer est arrivé à Anderlecht, le club était particulièrement fier de sa signature, l'une des premières de l'ère Renard. Le Sporting avait devancé plusieurs grosses écuries néerlandaises pour s'offrir ses services... mais Hatenboer ne s'est jamais imposé.

La faute à une attitude un peu arrogante et à un profil qui n'ont jamais plu à Besnik Hasi, devenu entraîneur du RSCA entre la signature de Cédric Hatenboer et son arrivée officielle au club. "Beaucoup de choses ont changé au club. L’entraîneur et le président qui m’avaient fait venir ont été licenciés avant même que je commence", rappelle-t-il dans Voetbal International.

Cédric Hatenboer souhaitait rester à l'Excelsior Rotterdam et y décrocher la promotion. "Ce n'est pas agréable car ces gens croyaient vraiment en moi", affirme le médian néerlandais. David Hubert a été remplacé par Besnik Hasi avant la fin de saison, et a ensuite été confirmé dans ses fonctions, au grand dam de Hatenboer qui ne voulait pas jouer pour le RSCA Futures.

"Un autre coach arrive, qui ne croit pas en vous et qui est très différent de celui qui vous a recruté", pointe Cédric Hatenboer. L'attitude du Néerlandais n'a pas non plus été appréciée par le club, d'où un prêt cette saison direction Telstar, où il a retrouvé du temps de jeu. Et maintenant ?

Cédric Hatenboer ne veut pas forcément revenir à Anderlecht

"Depuis mon départ, il y a eu un grand nettoyage au club, mais on va voir ce qu’il se passera cet été et on avisera. Soit je retourne à Anderlecht, soit un autre club s'intéressera à moi", explique-t-il. "Idéalement, je voudrais rester aux Pays-Bas. On verra bien quels clubs se manifesteront".



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Telstar est actuellement en pleine lutte pour le maintien. Le club néerlandais dispose d'une option d'achat, qu'il faudra lever avant le 5 juin. Mais il y a de grandes chances que Hatenboer rejoigne un club plus huppé aux Pays-Bas... ou obtienne sa chance sous le prochain coach anderlechtois.